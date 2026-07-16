باشگاه خبرنگاران جوان - خبات قمری اظهار کرد: بر اساس پیش بینی های اداره‌کل هواشناسی کردستان، تا روز شنبه ۲۷ تیرماه، آسمان اغلب مناطق استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر نیز وزش باد، گاهی با شدت نسبتاً زیاد، پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: به دلیل وزش باد با منشأ غربی، احتمال نفوذ غبار رقیق به برخی مناطق استان نیز وجود دارد که می‌تواند به‌صورت موقت موجب کاهش کیفیت هوا شود.

کارشناس هواشناسی کردستان با اشاره به روند تغییرات دما گفت: دمای هوا تا روز جمعه به‌تدریج افزایش می‌یابد و از ابتدای هفته آینده با کاهش یک تا سه درجه‌ای، از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.

قمری با تأکید بر اینکه تداوم هوای گرم و خشک، شرایط را برای وقوع و گسترش آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی فراهم کرده است، از شهروندان، گردشگران و بهره‌برداران منابع طبیعی خواست از روشن کردن آتش در طبیعت و هرگونه اقدامی که احتمال بروز حریق را افزایش می‌دهد، خودداری کنند.

وی اضافه کرد: در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها، شهروندان باید در سریع‌ترین زمان ممکن موضوع را به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند تا از گسترش حریق جلوگیری شود.

به گفته این کارشناس هواشناسی، بیشینه دمای هوای شهر‌های مختلف استان در روز‌های پایانی هفته بین ۳۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و شهرستان سروآباد با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه کردستان پیش‌بینی می‌شود.