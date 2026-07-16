رانش یک تپه مصنوعی در روسیه بحران به بار آورد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u06cc\u0632\u0634 \u06cc\u06a9 \u062a\u067e\u0647 \u0645\u0635\u0646\u0648\u0639\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0628\u0627\u0639\u062b \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0633\u06cc\u0644\u0627\u0628 \u0648 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u0633\u0648\u0686\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0634\u062f.\n