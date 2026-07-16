باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رانش یک تپه مصنوعی در روسیه بحران به بار آورد + فیلم

ریزش تپه مصنوعی در شهر سوچی روسیه، خسارت سنگینی به خودرو‌های پارک‌شده در این منطقه وارد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ریزش یک تپه مصنوعی در روسیه باعث وقوع سیلاب و ایجاد خسارت‌هایی در شهر سوچی این کشور شد.

مطالب مرتبط
رانش یک تپه مصنوعی در روسیه بحران به بار آورد + فیلم
young journalists club

تصاویری از رانش زمین در ایتالیا + فیلم

رانش یک تپه مصنوعی در روسیه بحران به بار آورد + فیلم
young journalists club

وقوع سیل شدید در تایوان + فیلم

رانش یک تپه مصنوعی در روسیه بحران به بار آورد + فیلم
young journalists club

فرو رفتن پمپ‌بنزین قاهره در شکاف ۱۵ متری + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم
۱۰۵۶

روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم
۱۰۴۴

اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم
۸۳۲
نماینده کنگره آمریکا مطرح کرد:

عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم
۷۷۴

ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم
۵۶۷

باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha