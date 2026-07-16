باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمدجواد نظری رئیس انجمن والیبال کارگران استان یزد با اشاره به حضور دو نماینده از استان یزد در مسابقات قهرمانی والیبال ساحلی کارگران کشور، گفت: تیم‌های راهبران فراز یزد و سنگ‌آهن بافق در این دوره حضور داشتند و هر دو تیم موفق شدند از مرحله گروهی به دور حذفی صعود کنند؛ تیم سنگ‌آهن بافق در مرحله یک‌هشتم نهایی با وجود تلاش قابل توجه، برابر حریف خود متوقف شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

وی که خود نیز به عنوان بازیکن و مربی در این رقابت‌ها حضور داشت، خاطرنشان کرد: تیم راهبران فراز یزد با ترکیب حسین نظری، مهدی محفوظی و هادی دهقان عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و با عبور از مراحل مختلف، به دیدار نهایی راه یافت؛ این تیم در فینال نیز علی‌رغم شایستگی‌های فراوان، نتیجه را ۲ بر صفر به تیم شهرداری ارومیه واگذار و در نهایت بر سکوی دوم مسابقات ایستاد.

رئیس انجمن والیبال کارگران استان یزد در پایان تأکید کرد: کسب عنوان نایب‌قهرمانی توسط نماینده استان، نشان‌دهنده ظرفیت بالای والیبال ساحلی کارگران یزد بوده و امیدواریم این روند موفقیت در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

رئیس انجمن والیبال کارگران استان یزد گفت: این رقابت‌ها از ۲۳ تا ۲۵ تیرماه به میزبانی استان گیلان و با حضور ۲۸ تیم از سراسر کشور برگزار شد.