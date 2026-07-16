مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از پلمب یک انبار بزرگ مواد غذایی در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا صالحی اظهار کرد: پس از دریافت گزارشهایی درباره تغییر غیرقانونی قیمتها و دستکاری تاریخ تولید و انقضای برخی اقلام خوراکی، تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی به همراه بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت و پلیس امنیت اقتصادی استان البرز به محل اعزام شدند.
وی افزود: این انبار شامل پنج سوله بزرگ برای نگهداری انواع مواد غذایی بود که بازرسی دقیق از آن به منظور بررسی ابعاد تخلفات احتمالی و نحوه فعالیت این واحد انجام شد.
صالحی، هدف از این اقدام را صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از هرگونه اخلال در نظام توزیع و سلامت عمومی جامعه عنوان کرد و گفت: تعزیرات حکومتی با هر اقدامی که سلامت مردم را به خطر بیندازد یا سبب تضییع حقوق شهروندان شود، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
وی از شهروندان خواست هرگونه موارد در خصوص تخلفات صنفی، احتکار یا فروش کالاهای تاریخگذشته را از طریق سامانههای ارتباطی تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.