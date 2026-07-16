مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از پلمب یک انبار بزرگ مواد غذایی در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا صالحی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌هایی درباره تغییر غیرقانونی قیمت‌ها و دستکاری تاریخ تولید و انقضای برخی اقلام خوراکی، تیم گشت مشترک تعزیرات حکومتی به همراه بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت و پلیس امنیت اقتصادی استان البرز به محل اعزام شدند.

وی افزود: این انبار شامل پنج سوله بزرگ برای نگهداری انواع مواد غذایی بود که بازرسی دقیق از آن به منظور بررسی ابعاد تخلفات احتمالی و نحوه فعالیت این واحد انجام شد.

صالحی، هدف از این اقدام را صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه اخلال در نظام توزیع و سلامت عمومی جامعه عنوان کرد و گفت: تعزیرات حکومتی با هر اقدامی که سلامت مردم را به خطر بیندازد یا سبب تضییع حقوق شهروندان شود، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست هرگونه موارد در خصوص تخلفات صنفی، احتکار یا فروش کالاهای تاریخ‌گذشته را از طریق سامانه‌های ارتباطی تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.

برچسب ها: احتکار ، دستگیری
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