اورژانس کرمان از غرق‌شدن نوجوان ۱۷ ساله در محل تجمع آب در معدن متروکه علی‌آباد ارزوییه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: ساعت ۱۱ و ۳۷ دقیقه امروز، گزارشی مبنی بر غرق‌شدگی در منطقه علی‌آباد شهرستان ارزوییه به مرکز ارتباطات و دیسپچینگ اورژانس اعلام شد.

فورا یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

بر اساس گزارش کارشناسان اورژانس، این حادثه در محل تجمع آب یک معدن متروکه رخ داده بود و متاسفانه یک نوجوان ۱۷ ساله به علت شنا در این محل جان خود را از دست داده است.

اورژانس پیش‌بیمارستانی ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه تلخ، از شهروندان درخواست می‌کند از ورود و شنا در محل‌های غیرایمن از جمله استخر‌های کشاورزی، سدها، رودخانه‌ها، کانال‌های آب و معادن متروکه به طور جدی خودداری کنند.

توصیه‌های ایمنی:

- از شنا کردن در محل‌های ناشناخته و فاقد ایمنی خودداری کنید.

- معادن متروکه و محل‌های تجمع آب می‌توانند دارای عمق نامشخص، لجن، شیب خطرناک و موانع پنهان باشند.

- خانواده‌ها مراقبت بیشتری از نوجوانان و جوانان داشته باشند و خطرات شنا در این‌گونه مکان‌ها را به آنان یادآوری کنند.

- در صورت مشاهده فرد غرق‌شده، بدون مهارت و تجهیزات مناسب برای نجات وارد آب نشوید و فورا با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید.

 منبع: اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان

برچسب ها: غرق شدن ، اورژانس ۱۱۵
خبرهای مرتبط
غرق شدن ۳ کودک در استخر کشاورزی
ماجرای تلخ غرق شدن دو‌نفر در گودال‌های پر آب کهنوج 
فوت کودک ۱۰ ساله بر اثر غرق شدن در استخر کشاورزی بهرمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
چقد اخبار غرق شدگی!!!!! اینا به نظرم اتفاق نیستن، این بچه ها و جوونا کم اوردن که دست به چنین کارایی میزنن
وگرنه اینهمه خبر غرق شدگی.....
۰
۰
پاسخ دادن
کرمان میزبان ۴۵۰ کاراته‌کای جنوب شرق کشور +تصاویر
آخرین اخبار
کرمان میزبان ۴۵۰ کاراته‌کای جنوب شرق کشور +تصاویر