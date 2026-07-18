رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: با فعالیت تمامی کارخانه ها، تولید شیرخشک نوزاد به ۷ میلیون قوطی در ماه رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: در حال حاضر ۶ کارخانه تولیدکننده شیرخشک نوزاد در کشور مشغول فعالیت هستند و با توجه به تامین مواد اولیه مشکلی در این خصوص نداریم.

به گفته وی، بنابر آمار ماه گذشته ۷ میلیون قوطی در کشور تولید که با توزیع آن در سطح استان ها، مشکلی در بازار نداریم.

تحویل زاده با بیان اینکه ماهانه ۵.۵ تا ۶ میلیون قوطی شیرخشک در کشور مصرف می شود، افزود: با تولید ۷ میلیون قوطی شیرخشک، یک میلیون قوطی برای ذخایر استراتژیک ایجاد می کنیم و برنامه ای در خصوص صادرات نداریم‌.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد ادامه داد: بنابر آمار سال گذشته ۸۰ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد تولید شده و امسال هدف گذاری شده که این میزان به ۹۰ میلیون قوطی برسد.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد مواد اولیه شیر خشک نوزاد وارداتی و ۱۵ درصد تولید داخل است، افزود: از ماه گذشته قیمت شیر خشک نوزاد ۳۰ درصد افزایش داشته است به طوریکه با نرخ ۲۸۰ تا ۳۳۰ هزار تومان عرضه می شود.

تحویل زاده با بیان اینکه محدودیتی در توزیع شیر خشک نوزاد با نرخ آزاد وجود ندارد، گفت: ماهانه ۴ قوطی شیرخشک یارانه ای به نوزادان توزیع می شود که ۷۰ هزار تومان از قیمت های آزاد کمتر است.