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سقوط ۶ میلیون بشکه‌ای عبور نفت از تنگه هرمز + فیلم

بررسی داده‌های حمل‌ونقل دریایی نشان می‌دهد همزمان با تشدید تحولات نظامی در منطقه، تردد کشتی‌ها و صادرات نفت از تنگه هرمز به شکل محسوسی کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس تحلیل آماری داده‌های پلتفرم تخصصی «کپلر» در حوزه حمل‌ونقل دریایی، میانگین عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز از اواسط ژوئن تا اوایل ژوئیه روزانه ۳۳ فروند بود، اما از ۸ تا ۱۳ ژوئیه این رقم به ۱۵ کشتی در روز رسید که نشان‌دهنده کاهش حدود ۵۵ درصدی تردد دریایی است. همچنین مسیر دریایی عمان که پیش‌تر ۲۲ درصد از ترافیک عبوری را به خود اختصاص می‌داد، از ۸ ژوئیه تاکنون تنها شاهد عبور یک کشتی بوده است.

حجم صادرات نفت از تنگه هرمز نیز حدود ۵۸ درصد کاهش یافته و میانگین روزانه آن از نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه به حدود ۴ میلیون بشکه رسیده است. در این مدت حدود ۲۶ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده که ۴۲ درصد آن از بنادر ایران صادر شده است. همزمان، بازار‌های جهانی نیز به این تحولات واکنش نشان داده و قیمت نفت پس از رسیدن به حدود ۷۲ دلار در ابتدای ژوئیه، به بیش از ۸۷ دلار برای هر بشکه افزایش یافته است.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
بسیار عالی. باید همین روند ادامه داشته باشد تا ترامپ به زانو در آید
۰
۰
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