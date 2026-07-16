باشگاه خبرنگاران جوان - براساس تحلیل آماری دادههای پلتفرم تخصصی «کپلر» در حوزه حملونقل دریایی، میانگین عبور کشتیها از تنگه هرمز از اواسط ژوئن تا اوایل ژوئیه روزانه ۳۳ فروند بود، اما از ۸ تا ۱۳ ژوئیه این رقم به ۱۵ کشتی در روز رسید که نشاندهنده کاهش حدود ۵۵ درصدی تردد دریایی است. همچنین مسیر دریایی عمان که پیشتر ۲۲ درصد از ترافیک عبوری را به خود اختصاص میداد، از ۸ ژوئیه تاکنون تنها شاهد عبور یک کشتی بوده است.
حجم صادرات نفت از تنگه هرمز نیز حدود ۵۸ درصد کاهش یافته و میانگین روزانه آن از نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه به حدود ۴ میلیون بشکه رسیده است. در این مدت حدود ۲۶ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده که ۴۲ درصد آن از بنادر ایران صادر شده است. همزمان، بازارهای جهانی نیز به این تحولات واکنش نشان داده و قیمت نفت پس از رسیدن به حدود ۷۲ دلار در ابتدای ژوئیه، به بیش از ۸۷ دلار برای هر بشکه افزایش یافته است.