پاکستان با تاکید بر ادامه تلاش‌های خود برای کاهش تنش و پیشبرد گفت‌و‌گو‌ها در منطقه، همه طرف‌ها را به اعمال حداکثر خویشتن‌داری دعوت کردو.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که به تعامل فعال خود با طرف‌های کلیدی جهت حمایت از تلاش‌های مربوط به کاهش تنش و گفت‌و‌گو در منطقه ادامه داده است و همه طرف‌ها را به اعمال حداکثر خویشتن‌داری فراخواند.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که به تشویق همگان برای پایان دادن به خشونت‌ها و ازسرگیری گفت‌و‌گو‌های فنی، به‌رغم چالش‌های پیش‌روی یادداشت تفاهم، ادامه خواهد داد و تاکید کرد که «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» همچنان چارچوبی استوار برای تقویت صلح و احترام متقابل باقی می‌ماند.

شایان ذکر است که تنها بیست‌وپنج روز پس از امضای تفاهم اسلام‌آباد ــ توافقی که قرار بود با ایجاد ترتیباتی جدید، از گسترش جنگ جلوگیری کند و تنش‌ها را در خلیج فارس مهار سازد ــ چرخه درگیری با سرعتی غیرمنتظره از سر گرفته شد.

حملات تازه آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، پاسخ‌های موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، کاهش کم‌سابقه تردد کشتی‌ها در هرمز و جنگ روایت‌هایی که هم‌زمان در تهران و واشنگتن جریان دارد، همگی نشان می‌دهند که بحران کنونی دیگر صرفاً یک رویارویی نظامی محدود نیست؛ بلکه به نزاعی بر سر حاکمیت، امنیت دریایی و تعیین قواعد نظم آینده در خلیج فارس تبدیل شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: اسلام آباد ، ایران و آمریکا ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
به ابن برده آمریکا توجه نکنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
واسطه بین آمریکا وایران نیروی مردمی ونظامی نه پاکستان و قطر
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
خودت برو خویشتنداری کن در مقابل افغانستان بعد واسه ما بلغور کن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مردم ایران دخالت پاکستان رد میکنیم شما اگر حامی مسلمانان هستید به آمریکا هشدار بدهید
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
تاثیرات و تعلیمات وهابیت در پاکستان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
همیشه سر مظلوم فریاد می زنند نه سر ظالم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
خدایا نجاتمون بده خسته شدیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
هرگز ایران خویشتنداری نخواهد کرد. آمریکا متجاوز است و باید پاسخ قاطع دریافت کند. دخالت نکنید لطفاً
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
رژیم پاکستان خیانتکار است چون اگه خیانتکار نبود باید به ترامپ حیوان صفت اعلام جنگ می داد نه این در خواست
ما از خود دفاع می کنیم
شروع کننده نبوده ایم که خویشتن داری کنیم
از خود دفاع می کنیم
حتی اگر به ترامپ اعلام جنگ نمی داد باید ترامپ و آمریکا را محکوم می کرد که این کار را هم نکرده

پس به این رژیم خائن اعتماد نکنید
و از چین تجهیزات پیشرفته تهیه کنید و بکوبید تو سر آمریکا جنایتکار
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
نمیشه این پاکستان درگیر جنگ داخلی بشه؟برو پی کارت
میانجی باید بی طرف باشه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
دولت پاکستان طرف امریکا است . بی طرف نیست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
تو برو باغچه خودتو ییل بزن! با این همه اختلافات داخلی و تنش با افغانستان و هندوستان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
با عرض سلام پاکستان شما دخالت نکنید خویشتن نداریم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
پاکستان تو این ماجرا بیطرف نیست و حق میانجیگری نداره دیگه.
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Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۹:۲۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
پاکستان غلط کرده فعلا بره عربستان بدهی های بن سلمان راتسویه کنه وازبن سلمان اجازه بگیره بعدابیاد.....؟!
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