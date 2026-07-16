باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که به تعامل فعال خود با طرف‌های کلیدی جهت حمایت از تلاش‌های مربوط به کاهش تنش و گفت‌و‌گو در منطقه ادامه داده است و همه طرف‌ها را به اعمال حداکثر خویشتن‌داری فراخواند.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که به تشویق همگان برای پایان دادن به خشونت‌ها و ازسرگیری گفت‌و‌گو‌های فنی، به‌رغم چالش‌های پیش‌روی یادداشت تفاهم، ادامه خواهد داد و تاکید کرد که «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» همچنان چارچوبی استوار برای تقویت صلح و احترام متقابل باقی می‌ماند.

شایان ذکر است که تنها بیست‌وپنج روز پس از امضای تفاهم اسلام‌آباد ــ توافقی که قرار بود با ایجاد ترتیباتی جدید، از گسترش جنگ جلوگیری کند و تنش‌ها را در خلیج فارس مهار سازد ــ چرخه درگیری با سرعتی غیرمنتظره از سر گرفته شد.

حملات تازه آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، پاسخ‌های موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، کاهش کم‌سابقه تردد کشتی‌ها در هرمز و جنگ روایت‌هایی که هم‌زمان در تهران و واشنگتن جریان دارد، همگی نشان می‌دهند که بحران کنونی دیگر صرفاً یک رویارویی نظامی محدود نیست؛ بلکه به نزاعی بر سر حاکمیت، امنیت دریایی و تعیین قواعد نظم آینده در خلیج فارس تبدیل شده است.

منبع: الجزیره