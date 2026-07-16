باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نتایج مطالعات جدید نشان می‌دهد در صورتی که آلمان به طور منظم با موج گرمای شدید مواجه شود، اقتصاد آن ممکن است سالانه بیش از ۲۰ میلیارد یورو خسارت ببیند.

شرکت پژوهشی «پروگنوس» برآورد کرده است هر روزی که دمای هوا از ۳۵ درجه سانتی‌گراد فراتر رود، نزدیک به یک میلیارد یورو به آلمان زیان وارد می‌کند.

این تحلیل که به سفارش روزنامه اقتصادی آلمانی «هاندلزبلات» تهیه شده، نشان می‌دهد که موج گرمای دو هفته ابتدایی تیر، حدود ۶٫۳۲ میلیارد یورو به اقتصاد آلمان خسارت وارد کرده است.

پروگنوس پیش‌بینی می‌کند که در آینده، آلمان ممکن است هر سال سه تا چهار موج گرما با شدتی مشابه را تجربه کند؛ موضوعی که می‌تواند زیان اقتصادی سالانه را به بیش از ۲۰ میلیارد یورو برساند.

بر اساس این مطالعه، بخش تولید و صنعت بیشترین آسیب را از گرمای شدید متحمل می‌شود. پس از آن، بخش بهداشت و خدمات اجتماعی، خرده‌فروشی، ساخت‌وساز و صنایع غذایی بیشترین تأثیر را از این شرایط می‌پذیرند.

پژوهشگران تأکید کرده‌اند که برآورد‌های آنها همه هزینه‌های ناشی از گرمای شدید را در بر نمی‌گیرد. برای مثال، افزایش قیمت انرژی، خرابی تجهیزات و ماشین‌آلات، اختلال در زنجیره‌های تأمین و آسیب‌های بلندمدت به زیرساخت‌ها در این محاسبات لحاظ نشده‌اند.

به گفته پژوهشگران، اگر این عوامل نیز در نظر گرفته شوند، زیان واقعی اقتصاد آلمان ناشی از موج‌های گرمای شدید می‌تواند به‌مراتب بیشتر از برآورد‌های فعلی باشد.

منبع: آناتولی