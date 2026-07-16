استاندار بصره در پی تصادف رانندگی ناگواری که منجر به جان‌باختن تعدادی از زائران اربعین حسینی شد، سه روز عزای عمومی در این استان اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اسعد العیدانی، استاندار بصره، امروز پنجشنبه در پی حادثه رانندگی دردناکی که منجر به جان باختن تعدادی از شهروندان در مسیر احیای مراسم اربعین شد، سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

بر اساس بیانیه دفتر اطلاع‌رسانی و ارتباطات دولتی بدون اشاره به آمار دقیق تلفات اعلام کرد: اسعد العیدانی، استاندار بصره، به دنبال حادثه رانندگی تلخی که جان چند تن از شهروندان عازم سفر معنوی اربعین امام حسین (علیه‌السلام) را گرفت، سه روز عزای عمومی اعلام کرده است.

گفتنی است شماری از شخصیت های عراقی در پی این حادثه ضمن تاکید بر لزوم حفظ جان زائران و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، از مقامات مسئول خواستند تا ضمن بررسی علل این واقعه، تدابیر ترافیکی لازم را در تمامی جاده‌های منتهی به کربلای معلی اتخاذ کنند.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

برچسب ها: زیارت اربعین ، استان بصره
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