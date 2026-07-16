باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - شرکت سایپا در نامه‌ای با امضای «علی شیخ‌زاده» عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل این شرکت خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، قیمت‌های جدید فروش پایه محصولات تولیدی خود را اعلام کرد.

بر اساس این نامه که در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۵ صادر شده، قیمت‌های جدید با استناد به مجوزهای قانونی و مصوبه هیأت‌مدیره شرکت تعیین و برای اطلاع سهامداران و فعالان بازار سرمایه منتشر شده است.

مطابق جدول اعلامی، نرخ‌های جدید فروش پایه (خالص سهم کارخانه) برای محصولات سایپا به شرح زیر است:

سایپا در این نامه تأکید کرده است که مبالغ مذکور صرفاً مربوط به بهای کارخانه بوده و هزینه‌هایی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های قانونی و مستند، بر اساس نرخ‌های مصوب، به قیمت نهایی درب کارخانه اضافه خواهد شد.

این شرکت همچنین اعلام کرده است که قیمت‌های جدید شامل تعهدات فروش قبلی نمی‌شود و تعهدات پیشین مطابق شرایط و قیمت‌های زمان ثبت‌نام و پس از دریافت کامل وجوه، بدون تغییر اجرا خواهد شد.

بر اساس برآورد ارائه‌شده در این نامه، با توجه به برنامه تولید و فروش تا پایان سال و در صورت تحقق کامل برنامه تولید سال ۱۴۰۵، اجرای قیمت‌های جدید و اعمال آثار تعهدات و تعدیلات مربوطه، حدود ۱۹۱ هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال به درآمد عملیاتی سایپا در سال جاری اضافه خواهد کرد.

بر این اساس، قیمت پایه (خالص سهم کارخانه) محصولات سایپا به تومان به شرح زیر است:

| کوییک S با SBR | ۸۴۳ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۸۹۵ تومان |

| کوییک GX-L با SBR | ۸۶۱ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۷۸۸ تومان |

| ساینا S با SBR | ۸۴۴ میلیون و ۷۵۷ هزار و ۲۳۲ تومان |

| ساینا GX-L دوگانه‌سوز با SBR | ۹۲۱ میلیون و ۲۵ هزار و ۲۴۸ تومان |

| اطلس G با SBR | ۹۵۲ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۶۳ تومان |

| اطلس LS | ۸۵۷ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۶۷۲ تومان |

| اطلس GL با SBR | ۹۳۶ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۳۳۸ تومان |

| اطلس اتوماتیک با SBR | ۱ میلیارد و ۲۲۶ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۸۵۸ تومان |

| شاهین G با SBR | ۱ میلیارد و ۲۲۴ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۷۷۳ تومان |

| شاهین GL با SBR | ۱ میلیارد و ۱۹۵ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۶۶۳ تومان |

| شاهین CVT با SBR | ۱ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۱۹۱ تومان |

| شاهین CVT-GL با SBR | ۱ میلیارد و ۳۷۷ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۹۹ تومان |

| شاهین اتومات پلاس با SBR | ۱ میلیارد و ۵۸۰ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۶۷۱ تومان |

| شاهین GL اتومات پلاس با SBR | ۱ میلیارد و ۵۵۵ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۱۵۸ تومان |