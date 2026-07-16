شرکت سایپا طی نامه‌ای رسمی به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، قیمت‌های جدید فروش پایه ۱۴ محصول تولیدی خود را ۲۱ درصد افزایش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  شرکت سایپا در نامه‌ای با امضای «علی شیخ‌زاده» عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل این شرکت خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، قیمت‌های جدید فروش پایه محصولات تولیدی خود را اعلام کرد.

بر اساس این نامه که در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۵ صادر شده، قیمت‌های جدید با استناد به مجوزهای قانونی و مصوبه هیأت‌مدیره شرکت تعیین و برای اطلاع سهامداران و فعالان بازار سرمایه منتشر شده است.

مطابق جدول اعلامی، نرخ‌های جدید فروش پایه (خالص سهم کارخانه) برای محصولات سایپا به شرح زیر است:

سایپا در این نامه تأکید کرده است که مبالغ مذکور صرفاً مربوط به بهای کارخانه بوده و هزینه‌هایی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های قانونی و مستند، بر اساس نرخ‌های مصوب، به قیمت نهایی درب کارخانه اضافه خواهد شد.

این شرکت همچنین اعلام کرده است که قیمت‌های جدید شامل تعهدات فروش قبلی نمی‌شود و تعهدات پیشین مطابق شرایط و قیمت‌های زمان ثبت‌نام و پس از دریافت کامل وجوه، بدون تغییر اجرا خواهد شد.

بر اساس برآورد ارائه‌شده در این نامه، با توجه به برنامه تولید و فروش تا پایان سال و در صورت تحقق کامل برنامه تولید سال ۱۴۰۵، اجرای قیمت‌های جدید و اعمال آثار تعهدات و تعدیلات مربوطه، حدود ۱۹۱ هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال به درآمد عملیاتی سایپا در سال جاری اضافه خواهد کرد.

 بر این اساس، قیمت پایه (خالص سهم کارخانه) محصولات سایپا به تومان به شرح زیر است:

| کوییک S با SBR | ۸۴۳ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۸۹۵ تومان |

| کوییک GX-L با SBR | ۸۶۱ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۷۸۸ تومان |

| ساینا S با SBR | ۸۴۴ میلیون و ۷۵۷ هزار و ۲۳۲ تومان |

| ساینا GX-L دوگانه‌سوز با SBR | ۹۲۱ میلیون و ۲۵ هزار و ۲۴۸ تومان |

| اطلس G با SBR | ۹۵۲ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۶۳ تومان |

| اطلس LS | ۸۵۷ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۶۷۲ تومان |

| اطلس GL با SBR | ۹۳۶ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۳۳۸ تومان |

| اطلس اتوماتیک با SBR | ۱ میلیارد و ۲۲۶ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۸۵۸ تومان |

| شاهین G با SBR | ۱ میلیارد و ۲۲۴ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۷۷۳ تومان |

| شاهین GL با SBR | ۱ میلیارد و ۱۹۵ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۶۶۳ تومان |

| شاهین CVT با SBR | ۱ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۱۹۱ تومان |

| شاهین CVT-GL با SBR | ۱ میلیارد و ۳۷۷ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۹۹ تومان |

| شاهین اتومات پلاس با SBR | ۱ میلیارد و ۵۸۰ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۶۷۱ تومان |

| شاهین GL اتومات پلاس با SBR | ۱ میلیارد و ۵۵۵ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۱۵۸ تومان |

سایپا محصولات خود را ۲۱ درصد افزایش داد

 

برچسب ها: خودرو ، تولید خودرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۶
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۰۹:۱۴ ۲۶ تير ۱۴۰۵
سالی چند مرتبه و چند درصد افزایش میدین لعنتیا؟؟؟؟؟ دولت زینفعه دیگه
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۲۶ تير ۱۴۰۵
دشمن ترین دشمن مردم اینه.
۱
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
لطفا قیمت پراید و یکم ببر بالا تو این شرایط بی پولی که ن کار داریم ن طلا ن هیچی ماشین بفروشیم حداقل
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
همینقدر بی صاحب
۲
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
خودرو ساز ثابت کرده تا کشور را به جنگ داخلی نکشونه ول کن افزایش قیمت نیست . . .

از ما گفتن . . .
۱
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۲۱:۱۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
تو اینوضعیت کشور ما نیاز به جنگ با کشورهای متخاصم نداربم
همین داخلی ها رو مهار کنیم اینگار ۴۰ سال به پیروزی رسیدیم
قدیمیا مثال میزدن که یه چیزی که گرون میشد میگفتن مگه جنگه این داخلی ها اینو سر لوحه کارشو کردن
۰
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مرگ بر مافیای خائن به وطن و مردم
۰
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
خاک بر سرشون
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
تحویل خودروهای فروش قبلی سایپا که پیش پرداخت آن قبلا انجام شده تیر و مرداد هست و قیمت هم بر اساس قیمت زمان تحویل به مشتری داده می‌شود بنابراین سایپا عمدا در زمان تحویل قیمت را افزایش داده

از خبرنگاران تقاضا داریم این موضوع را به طور جدی با سازمان حقوق مصرف کنندگان مطرح و پیگیری کنند تا با حق مردم به این راحتی بازی نشود
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سیدمسلم موسوی
۱۹:۳۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
با سلام
اقا این چه مسخره بازی سر مردم در میارید
واردات خودرو را ازاد کنید مردم ماشین خوب سوارشن
خودرو بی کیفیت و غیر استاندارد که تو شرایط جنگی افزایش قیمت نداره،مسولین بعضیهاشون خیانتکارند
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
دولت بی کفایت
۰
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
جالبه خودروهای آدمکش گرونتر هم میشن
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
لعنت
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اصلا ربطی به جنگ نداره
مدیونین اگر فکر کنین از داخل دستور رسیده اینکار انجام بشه تا مردم اذیت بشن .
اصلا معلوم نیست که کار کیه ، مردم هم که اصلا نمیدونن کار کیه
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
لعنت خدا برشما
۰
۱۶
پاسخ دادن
۱۲
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