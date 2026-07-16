آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵ امروز همزمان با سراسر کشور در گیلان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  نماینده تام‌الاختیار دانشگاه گیلان در امر برگزاری آزمون‌های سراسری گفت: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵صبح وعصر امروز ۲۵ تیر ماه، همزمان با سراسر کشور با حضور ۱۸ هزار و ۵۶۰ داوطلب در گیلان برگزار و صبح و عصر روز جمعه ۲۶ تیرماه هم برگزار خواهد شد.

محمودرضا آقامعالی، افزود: این آزمون در ۱۲۹ کدرشته و مجموعه امتحانی و در ۶ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر و دامپزشکی برگزار می‌شود.

وی گفت: در گیلان ۱۸هزار و ۵۶۰ داوطلب در این آزمون شرکت می‌کنند که از این تعداد، ۷/۵۵ درصد زن و ۳/۴۴ درصد مرد هستند و آزمون در ۶ شهرستان رشت، بندرانزلی، تالش، لاهیجان، لنگرود و رودسر برگزار می‌شود.

برچسب ها: کارشناسی ارشد ، گیلان
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