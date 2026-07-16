مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: ریزش آوار به دنبال تخریب ساختمان در اهواز منجر به جان باختن یک نفر و مصدوم شدن یک نفر دیگر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهران احمدی بلوطکی بیان کرد: ریزش آوار به دنبال تخریب ساختمان در شهرک رزمندگان اهواز در ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه امروز پنجشنبه به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام شد. 

وی افزود: در این حادثه یک مرد ۵۶ ساله مصدوم و به بیمارستان گلستان اهواز انتقال یافت و یک مرد ۴۵ ساله با هویت نامعلوم جان خود را از دست داد.

در حال حاضر ۱۹۵ پایگاه اورژانس، ۱۹ دستگاه موتورلانس، پنج دستگاه اتوبوس آمبولانس و چهارفروند بالگرد در خوزستان فعال هستند.

 منبع: علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

برچسب ها: حوادث ، خوزستان
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