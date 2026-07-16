توانبخشی هنری در دستور کار سازمان بهزیستی/ بیمه رایگان تمامی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری

باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد حسینی گفت: افراد دارای معلولیت با وجود محدودیت‌های جسمی، توانایی‌هایی ویژه ای در زمینه خلاقیت‌های هنری دارند.

وی اظهار داشت: براین اساس باید فضایی دائمی برای کار، عرضه و معرفی آثارشان در اختیار داشته باشند. که سازمان بهزیستی با ایجاد «خانه هنر» در استانهای مختلف از جمله اصفهان این‌ مهم را در برنامه های خدمت رسانی خود گنجانده است.

رییس سازمان بهزیستی افزود: خانه هنر می‌تواند محلی برای شکوفایی و عرضه استعدادهای افراد دارای معلولیت و پاتوقی برای گرد هم آمدن آنها باشد.

وی با اشاره به افتتاح خانه هنر در اصفهان که پیش از ظهر امروز صورت گرفت گفت: این مجموعه با مشارکت و همراهی مسوولان استان، خیران و هنرمندان در این استان افتتاح شد.

حسینی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم راه اندازی خانه هنر، توانبخشی هنری معلولان به عنوان نوین ترین وموثرترین شیوه توانبخشی است‌ که می تواند به تقویت هویت، اعتمادبه‌نفس، ارتباط اجتماعی و توانایی افراد دارای معلولیت کمک کند.

معاون‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سازمان بهزیستی نهادی انسانی، حمایتی، عدالت‌محور و تخصصی است که مأموریت آن تنها رفع نیازهای فوری نیست بلکه باید زمینه‌ساز استقلال، اشتغال، ازدواج، مسکن و ارتقای کیفیت زندگی افراد تحت پوشش باشد.

وی با تأکید بر رویکرد خانواده‌محور در سیاست‌های بهزیستی افزود: خانواده امن‌ترین و مؤثرترین بستر برای رشد و توانمندی افراد است و سازمان بهزیستی تلاش می‌کند خدمات خود را تا حد امکان در همین مسیر هدایت کند.

افتتاح بالغ بر ۱۱ هزار طرح در کشور

رییس سازمان بهزیستی از افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ طرح با اعتباری بالغ بر پنج هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان در سطح کشور به مناسبت هفته بهزیستی خبر داد و گفت: همچنین امروز عملیات احداث ۱۲ طرح جدید نیز با اعتبار حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در کشور آغاز شد.

وی اظهار داشت: برنامه های بهزیستی با چرخش های تحول آفرین در کشور در حال اجراست و طرحها و پویش‌های جدیدی در این راستا در دست اقدام است.

برگزاری آزمون استخدام سه درصد معلولان در آبان

رییس سازمان بهزیستی به برگزاری دومین آزمون اختصاصی استخدام سه درصد معلولان در آبان امسال اشاره کرد و گفت: در این مرحله، ۴۵ دستگاه اجرایی تعهد خود را برای جذب نیرو اعلام کرده‌اند و بالغ بر سه هزار نفر از جامعه هدف بهزیستی جذب خواهند شد.

وی یادآور شد: این فرآیند با اخذ تعهدات لازم از سازمان امور اداری و استخدامی انجام شده و برخلاف دوره‌های قبل، تعهدات قبل از برگزاری آزمون اخذ شده است.

بیمه رایگان تمامی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری

حسینی همچنین به اجرای طرح بیمه رایگان تمام زنان سرپرست خانوار روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در کشور اشاره کرد و گفت: اکنون سه هزار و ۴۷۵ نفر زیرپوشش این طرح قرار گرفتند.

وی ادامه داد: ۲ هزار نفر نیز در حال اضافه شدن به جمعیت بیمه شدگان هستند که بعد از سن بازنشستگی، حداقل مستمری را دریافت می کنند.

افزایش طرح های حمایتی بهزیستی

رییس سازمان بهزیستی با اشاره به توسعه طرح‌های حمایتی برای جمعیت زیر پوشش این سازمان به طرح «ًمراقب همراه» برای کمک به خانواده های دارای فرزندان چندقلو، «دستهای مهربان» به‌منظور کمک دوجانبه به سالمندان و همچنین کودکان و نوجوانان بدون سرپرست بهزیستی اشاره کرد.

وی خاطرنشان‌کرد: خانواده‌محوری، توانمندسازی و ایجاد فرصت برای حضور اجتماعی افراد دارای معلولیت، رویکرد نوین بهزیستی در خدمت رسانی به مددجویان زیرپوشش است.