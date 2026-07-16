باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شد که تهران از جنبش انصارالله یمن خواسته در صورت حمله ایالات متحده به زیرساختهای انرژی ایران، برای بستن مسیر انتقال نفت در دریای سرخ آماده باشد.
این خبرگزاری در گزارشی که مدعی شده به نقل از دو مقام ارشد ایرانی و یک منبع منطقهای نقل میکند، گفت که این موضوع در سطوح عالی حاکمیت ایران بررسی شده و پیام آن به انصارالله منتقل شده است. این منابع جزئیاتی درباره زمان و نحوه انتقال این پیام ارائه نکردند.
یک منبع نزدیک به انصارالله نیز میگوید که این جنبش با استقرار موشکها و پهپادها در نزدیکی تنگه بابالمندب، خود را برای حمله به کشتیها آماده کرده و منتظر صدور دستور نهایی است.
اگر بابالمندب نیز بسته شود، همزمان با بسته بودن تنگه هرمز، دو مسیر اصلی صادرات نفت در آسیای غربی مختل خواهد شد؛ موضوعی که میتواند بحران جهانی انرژی را تشدید کند.
بر اساس این گزارش، بخشی از صادرات نفت کشورهای خلیج فارس پس از بسته شدن تنگه هرمز از طریق خط لوله عربستان به دریای سرخ منتقل شده و اکنون حدود ۷ درصد از عرضه جهانی انرژی از این مسیر انجام میشود. اما کارشناسان هشدار دادهاند هرگونه حمله به کشتیرانی یا زیرساختهای دریای سرخ میتواند بازار جهانی نفت را با اختلال جدیتری مواجه کند.
منبع: رویترز