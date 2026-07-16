منابع می‌گویند تهران از انصارالله خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران، برای بستن مسیر دریای سرخ آماده باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شد که تهران از جنبش انصارالله یمن خواسته در صورت حمله ایالات متحده به زیرساخت‌های انرژی ایران، برای بستن مسیر انتقال نفت در دریای سرخ آماده باشد.

این خبرگزاری در گزارشی که مدعی شده به نقل از دو مقام ارشد ایرانی و یک منبع منطقه‌ای نقل می‌کند، گفت که این موضوع در سطوح عالی حاکمیت ایران بررسی شده و پیام آن به انصارالله منتقل شده است. این منابع جزئیاتی درباره زمان و نحوه انتقال این پیام ارائه نکردند.

یک منبع نزدیک به انصارالله نیز می‌گوید که این جنبش با استقرار موشک‌ها و پهپاد‌ها در نزدیکی تنگه باب‌المندب، خود را برای حمله به کشتی‌ها آماده کرده و منتظر صدور دستور نهایی است.

اگر باب‌المندب نیز بسته شود، هم‌زمان با بسته بودن تنگه هرمز، دو مسیر اصلی صادرات نفت در آسیای غربی مختل خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند بحران جهانی انرژی را تشدید کند.

بر اساس این گزارش، بخشی از صادرات نفت کشور‌های خلیج فارس پس از بسته شدن تنگه هرمز از طریق خط لوله عربستان به دریای سرخ منتقل شده و اکنون حدود ۷ درصد از عرضه جهانی انرژی از این مسیر انجام می‌شود. اما کارشناسان هشدار داده‌اند هرگونه حمله به کشتیرانی یا زیرساخت‌های دریای سرخ می‌تواند بازار جهانی نفت را با اختلال جدی‌تری مواجه کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: باب المندب ، تنگه هرمز ، انصارالله
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
مرحله بعد بستن تنگه جبل الطارق
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۷ ۲۶ تير ۱۴۰۵
چرازچدترتنگه باب المندب بسته نمیشه
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
بله. باید هر دو تنگه بسته شود تا گلوی دشمن هم بسته شود و خفه شود به اذن الله
۷
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
کار خوبی نیس ضرر زدن ب اقتصاد دنیا بهتره جنگ تموم کنید ایطو بنفع ایران هم هس دیگه ایقد خسارت م نمیبینیم
۱۸
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
سیداحمد
۲۱:۰۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم حزب‌الله لبنان عراقی یمنی فلسطینی
۶
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
متاسفانه با گسترش جنگ اونی که بیشتر آسیب می‌بیند بدون شک ماهستیم
۱۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
باید دولت و سیاست آمریکا چنان ادب شود که دیگه به فکر پوسیده اش هم نرسد که بخواهد به ایران حمله کند. همچنین دشمنان داخلی هم باید برای همیشه خفه شوند چون به ارباب های آمریکایی و صهیونیستی خود وابسته هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
برعکس. با بستن تنگه هرمز و باب المندب، هرچه اقتصاد بزرگتر، ضرر و زیان بیشتر. همه دنیا تحت فشار قرار می گیره. تبعا دنیا امریکا رو مجبور به خاتمه جنگ می کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
انشاءالله، داریم میر مرحله بعدی،امین
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
شوخیه ،بجای اینکه تنگه هرمز باز کنید مشکل حل شه دارید کار بدتر میکنید ؟!
۱۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
باب المندب باید بسته شود. هرمز و باب المندب باید بسته باشند
۱۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
نه نمی بنده چون جایگزین داره
۵
۲
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Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۹:۲۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
خیلی وقت پیس بایستی باب المندب رامی بستیم ؟!
۹
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۹:۱۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
سلام
نباید یکی دو تا کنیم و زیاد محاسبه کنیم باید یک چاه نفتشون رو بزنیم شک دارم اونا چاه نفت مارو بزنن چون بهش احتیاج دارن .
۳
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز:

اگر ایران به بازدارندگی اتمی برسد ، مجبوریم آنها را با احترام آقا خطاب کنیم.
۷
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اماده باش برای دلار 300 هزار تومانی. تخم مرغ یک میلیونی و گوشت چهار میلیونی مبارکه!
۱۳
۱۸
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