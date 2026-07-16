باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاکمنش - دکتر سپهوند، نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند اجرای پروژههای عمرانی در حوزه انتخابیه خود اظهار کرد: توسعه زیرساختهای روستایی یکی از مهمترین مطالبات مردم است و در همین راستا، علاوه بر پیگیری تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی، پروژههای بهسازی جادههای روستایی و آسفالت معابر داخلی با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجراست.
وی با تأکید بر اینکه ارتقای زیرساختهای روستایی نقش مهمی در افزایش کیفیت زندگی ساکنان این مناطق و جلوگیری از مهاجرت روستاییان دارد، افزود: بهبود راههای ارتباطی، تسهیل تردد، دسترسی بهتر به خدمات و توسعه فعالیتهای اقتصادی از مهمترین دستاوردهای اجرای این پروژهها خواهد بود.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی، سامانه پمپاژ آب ریمله را یکی از مهمترین پروژههای حوزه کشاورزی منطقه عنوان کرد و گفت: این طرح از پروژههای راهبردی شهرستان به شمار میرود و با بهرهبرداری کامل از آن، بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی زراعی منطقه از کشت دیم به کشت آبی تبدیل خواهد شد؛ اقدامی که میتواند تحول قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی، افزایش درآمد بهرهبرداران و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه ایجاد کند.
دکتر سپهوند با اشاره به ضرورت مشارکت کشاورزان در بهرهبرداری صحیح از این طرح افزود: تشکیل تعاونی آببران به عنوان یکی از الزامات مدیریت و توزیع عادلانه آب در دستور کار قرار گرفته و همزمان عملیات اجرای شبکههای آبیاری تحت فشار و بارانی نیز با سرعت بیشتری دنبال میشود.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای اجرایی، پیمانکاران و همراهی کشاورزان، مراحل پایانی این پروژه طبق برنامه زمانبندی به پایان برسد و تا اول مهرماه آب به مزارع کشاورزان منطقه برسد.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساختهای آب، راه و عمران روستایی، سرمایهگذاری برای آینده مناطق محروم است و با تکمیل این پروژهها، علاوه بر افزایش بهرهوری منابع آب و رونق تولید کشاورزی، زمینه برای توسعه اقتصادی، تثبیت جمعیت روستایی و ارتقای سطح رفاه مردم فراهم خواهد شد.