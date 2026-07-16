باشگاه خبرنگاران جوان - سومین نشست ششمین دوره مجمع عمومی جمعیت هلالاحمر با حضور اعضای مجمع، نماینده ولیفقیه در جمعیت، رئیس، دبیرکل و مدیران ارشد این جمعیت برگزار شدر و در این نشست، گزارش عملکرد یکساله جمعیت از سوی دکتر پیرحسین کولیوند - رئیس جمعیت هلالاحمر - و گزارش عملکرد معاونتهای جمعیت از سوی دبیرکل ارائه شد. همچنین حجتالاسلام والمسلمین معزی، نماینده ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر، به بیان دیدگاهها و توصیههای خود در جمع اعضای مجمع پرداخت.
در ادامه، صورتهای مالی منتهی به سال ١٤٠٣ و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ پس از ارائه گزارش بازرسان، استماع نظرات موافقان و مخالفان و بررسی اعضای مجمع، به تصویب رسید.
همچنین ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۵ جمعیت هلالاحمر پس از ارائه گزارش مدیرکل بودجه، گزارش بازرسان و بررسی اعضای مجمع به تصویب رسید.
یکی دیگر از مهمترین مصوبات این نشست، اعطای مجوز به رئیس جمعیت هلالاحمر برای انعقاد قرارداد مستقیم خرید ۲۱ فروند بالگرد امدادی از شرکت «راشن هلیکوپتر» با هدف تقویت ناوگان هوایی و افزایش توان عملیاتی امداد و نجات کشور بود.
اعضای مجمع همچنین با واگذاری ۵ درصد سهام ترجیحی شرکت کشت و صنعت وابسته به جمعیت هلالاحمر به کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد معین، مشاغل کارگری، بازنشستگان و امدادگران این جمعیت موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، در پایان این نشست، چهار دستور اصلی مجمع شامل تصویب صورتهای مالی و تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، تصویب ماده واحده بودجه سال ١٤٠٥، صدور مجوز خرید ۲۱ فروند بالگرد امدادی و واگذاری ۵ درصد سهام ترجیحی شرکت کشت و صنعت به کارکنان و امدادگران به تصویب اعضای مجمع عمومی جمعیت هلالاحمر رسید.
قرارداد خرید ۴ بالگرد امدادی نهایی شده است
رئیس جمعیت هلالاحمر در سومین نشست ششمین دوره مجمع عمومی هلالاحمر با تشریح عملکرد این جمعیت در جنگ ٤٠ روزه و اقدامات یک سال اخیر، از انجام بیش از ۶۰۰۰ مأموریت امدادی، نجات ۷۲۱۵، ثبت محکومیت حملات به مراکز درمانی و امدادی در مجامع بینالمللی، خرید بالگردهای امدادی و تقویت زیرساختهای امداد و نجات به عنوان مهمترین دستاوردهای هلالاحمر یاد کرد.
کولیوند گفت: موفقیتهای امروز جمعیت حاصل همدلی، همافزایی و تلاش همه ارکان هلالاحمر است و هیچ دستاوردی حاصل عملکرد یک فرد نیست.
وی با اشاره به عملکرد مدیران و ارکان مختلف جمعیت افزود: امروز هلالاحمر از مدیریتی منسجم، مسئولانه و ایثارگرانه برخوردار است و این انسجام موجب شده جمعیت در داخل کشور و عرصههای بینالمللی جایگاه ویژهای پیدا کند.
کولیوند با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اقتصادی اظهار کرد: شرکتهای اقتصادی جمعیت با بهرهگیری از ظرفیت مدیران مجرب و اصلاح ساختارها، از شرایط نامناسب گذشته فاصله گرفتهاند و امروز در مسیر سودآوری و کمک به مأموریتهای هلالاحمر قرار دارند.
رئیس جمعیت هلالاحمر بخش مهمی از سخنان خود را به تشریح عملکرد این جمعیت در جنگ ۴۰ روزه اختصاص داد و گفت: پیش از آغاز حملات، پنج محور آمادگی به مدیران سراسر کشور ابلاغ شد و همین آمادگی موجب شد هلالاحمر از نخستین ساعات بحران با تمام توان وارد میدان شود.
وی با بیان اینکه در جریان این جنگ بیش از ۱۱۰ هزار نیروی عملیاتی و داوطلب آماده خدمت بودند، افزود: هلالاحمر بیش از ۶۰۰۰ مأموریت امدادی انجام داد، ۷۲۱۵ نفر را زنده از زیر آوار نجات داد و حدود ۱۰ هزار نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.
کولیوند با اشاره به ایثار امدادگران خاطرنشان کرد: نیروهای هلالاحمر با وجود خطر حملات، بدون کوچکترین تردید در صحنه حضور یافتند و با روحیهای مثالزدنی به مردم خدمت کردند.
وی با اشاره به خسارات وارد شده به زیرساختهای غیرنظامیگفت: در این حملات، ۵۶ مرکز هلالاحمر، آمبولانسها، انبارهای امدادی و مراکز درمانی هدف قرار گرفتند که تمامی این موارد مستندسازی و به نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و مراجع حقوق بشردوستانه ارسال شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر افزود: پیگیریهای حقوقی و دیپلماسی بشردوستانه موجب شد سازمان ملل و شماری از نهادهای بینالمللی، حمله به مراکز امدادی و درمانی را محکوم کنند و این موضوع به عنوان یکی از دستاوردهای مهم هلالاحمر در عرصه بینالمللی ثبت شد.
کولیوند همچنین از راهاندازی مجدد سامانه «۴۰۳۰» برای ارائه خدمات مشاوره روانی در دوران بحران خبر داد و گفت: صدها متخصص به صورت شبانهروزی به مردم خدمات روانشناختی ارائه کردند و این تجربه اکنون در قالب پژوهشهای علمی در حال مستندسازی است.
وی با اشاره به حمایتهای بینالمللی از هلالاحمر ایران اظهار کرد: با وجود اینکه هیچ درخواست رسمیبرای دریافت کمک ارائه نکردیم، بیش از ۳۱۳ تن دارو و تجهیزات پزشکی از کشورهای مختلف دریافت شد و این اقلام به صورت رایگان در اختیار مراکز درمانی و نیازمندان قرار گرفت.
رئیس جمعیت هلالاحمر از گسترش همکاریهای بینالمللی نیز خبر داد و گفت: تفاهمنامههای جدیدی با دانشگاهها و نهادهای امدادی خارجی امضا شده، ایران به عنوان قطب منطقهای آموزشهای امدادی معرفی شده و زمینه توسعه همکاریهای علمی و آموزشی بیش از گذشته فراهم شده است.
کولیوند با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش و مشارکتهای مردمیگفت: طی یک سال گذشته بیش از ۸ میلیون نفر از آموزشهای مجازی و ۳ میلیون نفر از آموزشهای حضوری هلالاحمر بهرهمند شدند و خیرین نیز با مشاهده شفاف روند هزینهکرد کمکهای خود، حمایتهای گستردهتری از جمعیت انجام دادند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه خرید ٢١ بالگرد امدادی جدید از کشور روسیه به عنوان پروژه بسیار مهم اخیر یاد کرد و افزود: برای نخستین بار در سالهای اخیر، این مذاکرات انجام شده و تا الان قرارداد خرید چهار فروند بالگرد امدادی نهایی شده و این بالگردها تا پایان سال و سال آینده وارد ناوگان هوایی هلالاحمر خواهند شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین از تسریع در ترخیص تجهیزات امدادی، خرید آمبولانسها و خودروهای نجات و اصلاح روند تأمین ارز تجهیزات حیاتی خبر داد و تأکید کرد: هلالاحمر با آسیبشناسی دقیق عملکرد خود، برنامهریزی جامعی برای تقویت توان امدادی، افزایش آمادگی در بحرانها و تبدیل تهدیدها به فرصت انجام داده است.
منبع: جمعیت هلال احمر