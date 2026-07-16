سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حمله آمریکا به نزدیکی بیمارستان کودکان سرطانی، آن را بزدلانه و مصداق جنایت جنگی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس با اشاره به اینکه بیمارستان شهید بقایی، مرکز درمان سرطان کودکان در اهواز، شب گذشته پس از حمله ایالات متحده به یک محل در نزدیکی آن، تخلیه شد؛ نوشت: این حمله وحشیانه که یادآور حملات اسرائیل به مراکز درمانی و بهداشتی است، رنج و اضطراب شدیدی را به کودکان بستری در بیمارستان تحمیل کرد و باعث شد ۲۱۱ بیمار که تحت درمان شیمی‌درمانی بودند، به‌طور اضطراری تخلیه شوند.

بقائی تاکید کرد: این اقدام، جنایتی بزدلانه و مصداق جنایت جنگی علیه بی‌گناه‌ترین انسان‌هاست؛ کودکانی که با شجاعت برای نجات جان خود مبارزه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که بی‌وقفه از حقوق بشر سخن می‌گویند، اما عامدانه حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را نادیده می‌گیرند، هرگونه اعتبار اخلاقی خود را از دست داده‌اند.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، آمریکا ، بیمارستان کودکان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
سگ زرد جنایتکار حرام زاده شرور باید ترور کشته شود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
برای صد هزار مین بار فقط فقط فقط ساخت سلاح هسته‌ای و موشک قاره پیما........

تا خود خود خود خاک آمریکا ( ریشه) رو نزنید اینا آدم (تسلیم) نمیشن........
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
امیدواریم پس از این همه خسارت و نقص عهد دوباره در زمان فشار آمدن به اقتصاد و زندگی پر کشورهای غربی، به یکباره صدای تفاهم و مذاکره و موافقت و آتش بس بلند نشود. مرگ یکبار شیون یکبار
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
شکایت علیه امریکا ببرین دادگاه ها
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اطراف بیمارستان بود نه خود بیمارستان دیشبم گفتین آسیبی ندیدن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مردم ایران از مرداد ماه سال 1332 تاکنون خیانت ها و جنایت های آمریکا و مزدورانشان را فراموش نمی کنند
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