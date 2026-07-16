سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حمله آمریکا به نزدیکی بیمارستان کودکان سرطانی، آن را بزدلانه و مصداق جنایت جنگی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس با اشاره به اینکه بیمارستان شهید بقایی، مرکز درمان سرطان کودکان در اهواز، شب گذشته پس از حمله ایالات متحده به یک محل در نزدیکی آن، تخلیه شد؛ نوشت: این حمله وحشیانه که یادآور حملات اسرائیل به مراکز درمانی و بهداشتی است، رنج و اضطراب شدیدی را به کودکان بستری در بیمارستان تحمیل کرد و باعث شد ۲۱۱ بیمار که تحت درمان شیمی‌درمانی بودند، به‌طور اضطراری تخلیه شوند.

بقائی تاکید کرد: این اقدام، جنایتی بزدلانه و مصداق جنایت جنگی علیه بی‌گناه‌ترین انسان‌هاست؛ کودکانی که با شجاعت برای نجات جان خود مبارزه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که بی‌وقفه از حقوق بشر سخن می‌گویند، اما عامدانه حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را نادیده می‌گیرند، هرگونه اعتبار اخلاقی خود را از دست داده‌اند.