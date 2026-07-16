باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت نفت عراق با تاکید بر اینکه عملیات بارگیری نفت از بنادر جنوبی کشور همچنان ادامه دارد، صحت اخبار منتشر شده درباره توقف بارگیری در این بنادر «به دلیل اصابت یک پهپاد روی یکی از نفت‌کش‌ها» را تکذیب کرد.

این وزارتخانه همچنین تصریح کرد که شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) همچنان در حال تحقیق درباره سقوط یک شیء ناشناس بر روی یکی از نفت‌کش‌هاست و نتایج این بررسی‌ها پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع آگاه، یکی از نفت‌کش‌ها در پایانه نفتی بصره دچار حادثه‌ای شد که ادعا می‌شود ناشی از «برخورد یک هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد)» بوده است، اما این حادثه «منجر به خسارت مادی یا وقوع آتش‌سوزی نشد».

این خبرگزاری در ادامه افزود که مقامات عراقی به عنوان یک «اقدام پیشگیرانه»، نفت‌کشی را که دچار حادثه شده بود به همراه نفت‌کش دیگری که در آن محل پهلو گرفته بود، به خارج از بندر انتقال دادند.

شایان ذکر است که بنادر اصلی صادرات نفت عراق در جنوب این کشور واقع شده‌اند و شاهراه اصلی صادرات نفت خام عراق به بازار‌های جهانی به شمار می‌روند.

منبع: المیادین