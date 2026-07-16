باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ همزمان با دومین روز از هفته بهزیستی، یکهزار و ۴۹۱ پروژه ادارهکل بهزیستی آذربایجانغربی بهصورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.
این آیین با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور، مدیران کل استانها و رسول بابایان مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی برگزار شد و چند پروژه شاخص استان نیز بهصورت نمادین در ارومیه به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی در این آیین ضمن تبریک هفته بهزیستی گفت: پروژههای افتتاحشده شامل واحدهای مسکن مددجویی، طرحهای اشتغالزایی ویژه جامعه هدف و مراکز نگهداری بیماران روان مزمن است.
وی افزود: این طرحها با هدف ارتقای کیفیت زندگی، توسعه خدمات تخصصی، افزایش استقلال اقتصادی و گسترش حمایتهای اجتماعی اجرا شدهاند.
بابایان با اظهار اینکه افتتاح این پروژهها گامی مهم در مسیر توانمندسازی جامعه هدف، کاهش آسیبهای اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی است؛ گفت: بهرهبرداری از این طرحها حاصل همکاری دولت، خیرین، بانکهای عامل، دستگاههای اجرایی و سایر شرکای اجتماعی بهزیستی است و این همافزایی نقش مؤثری در توسعه خدمات حمایتی دارد.
وی با اشاره به شعار هفته بهزیستی «بهزیستی کنار مردم» تأکید کرد: تداوم خدمترسانی مؤثر به جامعه هدف، نیازمند مشارکت مردم، خیرین، سازمانهای مردمنهاد و دستگاههای اجرایی است.