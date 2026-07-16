شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از تشییع نمادین پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب در منطقه سانکوکرگل کشور هند را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شعله عشق و ارادت به رهبر شهید انقلاب اسلامی حد و مرز ندارد و هیچ گاه خاموش نمی‌شود. بطوریکه شهادت این عالم مجاهد داغ بزرگی نه تنها بر دل مردم انقلابی کشورمان، بلکه در خارج از مرز‌ها گذاشت. به همین منظور شیعیان منطقه سانکوکرگل کشور هند همزمان با تشییع پیکر پاک و مطهر رهبر انقلاب اسلامی، به صورت با شکوهی مراسم تشییع نمادین برگزار و به ساحت مقدس این عالم مجاهد ادای احترام کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - هند

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مراسم تشییع نمادین رهبر شهید انقلاب در منطقه سانکوکرگل هند

مراسم تشییع نمادین رهبر شهید انقلاب در منطقه سانکوکرگل هند

مراسم تشییع نمادین رهبر شهید انقلاب در منطقه سانکوکرگل هند

مراسم تشییع نمادین رهبر شهید انقلاب در منطقه سانکوکرگل هند

مراسم تشییع نمادین رهبر شهید انقلاب در منطقه سانکوکرگل هند

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری ، مراسم تشببع
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
مراسم عزاداری قائد امت اسلام در هریس + فیلم و عکس
شهروندخبرنگار لرستان؛
سوگواری مردم انقلابی شهر گراب در رثای شهادت رهبر انقلاب اسلامی + فیلم
شهروندخبرنگار لرستان؛
مراسم سوگواری آقای شهید ایران در مسجدجامع گراب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مراسم هفتمین روز تدفین آقای شهید ایران در منطقه بالاتجن قائمشهر + عکس
روایتی از حضور مردم انقلابی ماهدشت در تجمعات اقتدار و مقاومت + عکس
مراسم بزرگداشت شب هفتم رهبر شهید انقلاب در دیباج + عکس
نمایی از خطبه‌های نمازجمعه در هریس + عکس
برگزاری همایش سه ساله‌های حسینی در آران و بیدگل + فیلم
آخرین اخبار
برگزاری همایش سه ساله‌های حسینی در آران و بیدگل + فیلم
نمایی از خطبه‌های نمازجمعه در هریس + عکس
مراسم بزرگداشت شب هفتم رهبر شهید انقلاب در دیباج + عکس
روایتی از حضور مردم انقلابی ماهدشت در تجمعات اقتدار و مقاومت + عکس
مراسم هفتمین روز تدفین آقای شهید ایران در منطقه بالاتجن قائمشهر + عکس
مراسم تشییع نمادین رهبر شهید انقلاب در منطقه سانکوکرگل هند + عکس و فیلم