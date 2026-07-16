شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از تشییع نمادین پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب در منطقه سانکوکرگل کشور هند را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شعله عشق و ارادت به رهبر شهید انقلاب اسلامی حد و مرز ندارد و هیچ گاه خاموش نمی‌شود. بطوریکه شهادت این عالم مجاهد داغ بزرگی نه تنها بر دل مردم انقلابی کشورمان، بلکه در خارج از مرز‌ها گذاشت. به همین منظور شیعیان منطقه سانکوکرگل کشور هند همزمان با تشییع پیکر پاک و مطهر رهبر انقلاب اسلامی، به صورت با شکوهی مراسم تشییع نمادین برگزار و به ساحت مقدس این عالم مجاهد ادای احترام کردند.

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منبع: شهروندخبرنگار - هند

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