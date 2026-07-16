فرمانده انتظامی شهرستان اسکو از کشف ۲۱ قبضه کلت جنگی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ حسین مسعودی اعلام کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در زمینه نگهداری و قاچاق سلاح و مواد مخدر، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی ، محل انبار اسلحه ها را در یکی از مناطق شهرستان شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از این مکان، تعداد ۲۱ قبضه کلت جنگی، ۹۰۴ عدد انواع فشنگ جنگی (۸۰۴تیر کلت و۱۰۰تیر کلاشنیکف) و مقدار نیم کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ۳ نفر متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

برچسب ها: قاچاق سلاح ، دستگیری
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