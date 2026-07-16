در راستای تحقق عدالت در سلامت و با پیگیری‌های ویژه استاندار آذربایجان‌غربی، آیین تجهیز و بهره‌برداری از امکانات پیشرفته پزشکی بیمارستان «مهر امام علی (ع)» تکاب با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی و تحویل تجهیزات پیشرفته پزشکی به بیمارستان مهر امام علی (ع) شهرستان تکاب، امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، مدیران استانی و مسئولان محلی برگزار شد.

این تجهیزات که شامل ۵ دستگاه دیالیز، یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته، ۲ دستگاه فتال مانیتورینگ، ۲ دستگاه انکوباتور و ۹ دستگاه اتوکلاو است، با هدف ارتقای سطح خدمات تخصصی درمانی به شهروندان تکابی تأمین شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی در حاشیه این مراسم، با تأکید بر ضرورت ایفای نقش فعال واحدهای صنعتی در توسعه پایدار مناطق پیرامونی، اظهار داشت: استفاده از ظرفیت حقوق دولتی معادن و مسئولیت‌های اجتماعی (CSR)، رویکردی است که به طور جد در دستور کار استان قرار دارد تا ثمرات اقتصادی معادن مستقیماً در حوزه‌های حیاتی نظیر بهداشت و درمان نمود یابد.

وی افزود: تأمین این تجهیزات با مشارکت معدن طلای زرشوران، نمونه موفقی از تعامل صنعت و بخش سلامت است که نه تنها فشار کاری بر مراکز درمانی مرکز استان را کاهش می‌دهد، بلکه کیفیت ارائه خدمات پزشکی را در شهرستان‌های کم‌برخوردارتر به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

گفتنی است، اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریالی این پروژه از محل اعتبارات حقوق دولتی معادن تأمین شده است و بهره‌برداری از این ناوگان جدید پزشکی، با توجه به نیازهای منطقه، گامی موثر در بهبود شاخص‌های درمانی و کاهش اعزام بیماران به مرکز استان به شمار می‌رود.

منبع: استانداری

برچسب ها: افتتاح طرح درمانی ، استاندار آذربایجان غربی
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