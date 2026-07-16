باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هلند پس از چند هفته خشکسالی مداوم، بهطور رسمی وضعیت کمبود آب اعلام کرد و سطح واکنش ملی به خشکسالی را افزایش داد.
گفته شده وزارت زیرساخت و مدیریت آب هلند، سطح واکنش به خشکسالی را به «سطح ۲» ارتقا داده است؛ زیرا پیشبینی میشود کمبود آب در هفتههای آینده ادامه داشته باشد.
بر این اساس، مقامهای محلی درباره اعمال محدودیتهای بیشتر تصمیمگیری خواهند کرد. همچنین گفته شده استان لیمبورخ در جنوب شرقی هلند برداشت آب از رودخانهها و کانالها را برای مصارفی مانند آبیاری مزارع محدود کرده تا آب برای نیازهای ضروریتر حفظ شود.
نهاد اجرایی وزارت زیرساخت و مدیریت آب هلند میگوید در حال حاضر خطری متوجه تأمین آب آشامیدنی نیست، اما از مردم خواست در دوره خشکسالی، آب را مسئولانه مصرف کنند.
آخرین بار هلند در سال ۲۰۲۲ سطح واکنش خشکسالی را به «سطح ۲» افزایش داده بود.
منبع: آناتولی