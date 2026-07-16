باشگاه خبرنگاران جوان - احمد صفرزاده اظهار کرد: در این مدت؛ ۱۲ نوبت مشاهده و تصویربرداری و مستند از یوز آسیایی در این پناهگاه ثبت شده است که تمامی این موارد مستندسازی شده و در بانک اطلاعاتی منطقه به ثبت رسیده است.

وی اظهار کرد: از مجموع این مشاهدات، ۲ مورد در فروردین، یک مورد در اردیبهشت، ۹ مورد در خرداد ثبت شده است. این آمار تنها مربوط به مشاهدات و تصاویر ثبت شده توسط محیط بانان و دوربین های پایش است و گزارش های مردمی در آن لحاظ نشده است.

مدیر محیط زیست جاجرم خراسان شمالی افزود: در تصاویر ثبت شده امسال، هشت قلاده یوز شناسایی شدند که شامل خانواده «هلیا» متشکل از یک ماده یوز و پنج توله، یک قلاده ماده یوز موسوم به «تلما» و یک توله یوز تلف شده است.

وی گفت: این توله یوز بر اثر حوادث طبیعی، شامل بارش شدید تگرگ و وقوع سیلاب، تلف شد و طی سال جاری حضور هفت قلاده یوز آسیایی در پناهگاه میاندشت به صورت قطعی و مستند تایید شده است.

صفرزاده اظهار کرد: امسال از نظر تعداد دفعات مشاهده و همچنین شمار یوزهای ثبت شده، رکورد جدیدی در این زیستگاه به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به موفقیت کم نظیر زادآوری یوز آسیایی در میاندشت افزود: برای نخستین بار در کشور، یک ماده یوز آسیایی توانست پنج توله را به دنیا آورد و هر پنج توله را تا یک سالگی با موفقیت حفظ و بزرگ کند. اکنون این توله ها یک ساله، سالم و در شرایط مطلوب قرار دارند.

صفرزاده این موفقیت را نتیجه حفاظت مستمر از زیستگاه، تلاش شبانه روزی محیط بانان و ارتقای امنیت منطقه دانست و گفت: در سال های اخیر شرایط زیستگاهی میاندشت از نظر تامین امنیت، منابع آب و فراوانی طعمه بهبود یافته است.

مدیر محیط زیست جاجرم خراسان شمالی افزود: جمعیت آهو به عنوان طعمه اصلی یوز آسیایی در این پناهگاه در وضعیت مناسبی قرار دارد و همین موضوع نقش مهمی در موفقیت زادآوری و بقای این گونه ارزشمند داشته است.

منطقه حفاظت شده میاندشت جاجرم با گستره ۸۵ هزار هکتار از امن ترین زیستگاه های یوز ایرانی است که در سال ۱۳۵۲ زیر حفاظت قرار گرفته است.

این منطقه پوشیده از دشت های وسیع با اقلیمی خشک، نیمه خشک و تراکم گیاهی نسبتا مطلوب است و عبور کالشور از آن سبب شده تا این منطقه حتی در خشکسالی ها چندان مشکل کم آبی را احساس نکند.

پناهگاه حیات وحش میاندشت در شهرستان جاجرم یکی از قدیمی ترین مناطق چهارگانه کشور به شمار می رود که دارای یکی از غنی ترین و متراکم ترین گونه های جانوری در بین زیستگاه های استپی کشور است.

پناهگاه میاندشت با پارک ملی گلستان ۱۰۰ کیلومتر، با منطقه حفاظت شده قرخود در شهرستان مانه و سملقان ۸۰ کیلومتر، با منطقه حفاظت شده خار توران شاهرود ۷۵ کیلومتر و با منطقه حفاظت شده سالوک اسفراین ۳۰ کیلومتر فاصله دارد.