باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عظیم اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره درگیری و قدرت نمایی با سلاح سرد، تیم‌های عملیاتی پلیس برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

او افزود: با توجه به اهمیت موضوع ماموران به محل درگیری اعزام شدند و مشاهده کردند ۲ نفر از شهروندان توسط تعدادی از اراذل و اوباش مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند.

فرمانده انتظامی نی‌ریز ادامه داد: پس از انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، ۲ نفر از عوامل اصلی درگیری شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر شدند.

او با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، اضافه کرد: پلیس با افرادی که به هر نحوی مخل نظم و امنیت شهروندان باشند بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

فاصله نی ریز تا شیراز حدود ۲۲۵ کیلومتر است.

منبع: پلیس فارس