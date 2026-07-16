فرمانده انتظامی نی‌ریز از دستگیری ۲ یاغی خبر داد که با سلاح سرد ۲ نفر از شهروندان را مجروح کرده و متورای شده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عظیم اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره درگیری و قدرت نمایی با سلاح سرد، تیم‌های عملیاتی پلیس برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

او افزود: با توجه به اهمیت موضوع ماموران به محل درگیری اعزام شدند و مشاهده کردند ۲ نفر از شهروندان توسط تعدادی از اراذل و اوباش مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند.

فرمانده انتظامی نی‌ریز ادامه داد: پس از انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، ۲ نفر از عوامل اصلی درگیری شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر شدند.

او با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، اضافه کرد: پلیس با افرادی که به هر نحوی مخل نظم و امنیت شهروندان باشند بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

فاصله نی ریز تا شیراز حدود ۲۲۵ کیلومتر است.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: درگیری‌ ، قدرت نمایی ، سلاح سرد
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