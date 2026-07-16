تیمی از پزشکان و کادر درمان داوطلب جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری با هدف ارائه خدمات رایگان سلامت به اهالی روستا بارده حضور یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - کاروان سلامت با همکاری معاونت امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری و جمعیت هلال احمر شهرستان بن در روستای بارده برگزار شد.

در این برنامه، تیمی از پزشکان و کادر درمان داوطلب جمعیت هلال احمر استان با هدف ارائه خدمات رایگان سلامت به اهالی روستا حضور یافتند و در بخش‌های پزشک عمومی، چشم پزشکی، دندانپزشکی و مامایی مشاورینی در موضوعات (خانواده و جوانان، ترک اعتیاد و تحصیلی) به مراجعه‌کنندگان تعداد هزار و ۶۰۰ خدمات درمانی، مشاوره و غربالگری اعم از پایش فشار خون و تست قند خون، ارائه کردند.

همچنین در حاشیه این برنامه، وضعیت سلامت مراجعان مورد ارزیابی قرار گرفت و توصیه‌های لازم برای ادامه روند درمان، پیشگیری از بیماری‌ها و حفظ سلامت خانواده‌ها توسط پزشکان و کارشناسان ارائه شد تا زمینه ارتقای آگاهی عمومی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستا فراهم شود.

این کاروان سلامت با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی، تسهیل دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات بهداشتی و درمانی و ترویج فرهنگ پیشگیری از بیماری‌ها برگزار شد و با استقبال خوب مردم روستای بارده همراه بود.