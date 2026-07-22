مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم آنکه مسئولان وعده پرداخت هفتگی مطالبات را داده بودند، اما این امر محقق نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: امسال نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران، تمامی حساب و کتاب ها بر هم زد چراکه امسال پیش بینی تولید ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن تولید گندم و خرید بیش از ۱۰ میلیون تن داشتیم که میزان تولید محقق می شود، اما میزان خرید به ۷.۵ تا ۸ میلیون تن خواهد رسید.

به گفته وی، برخی کشاورزانی که گندم خود را فروردین تحویل دادند، به رغم گذشت حدود ۴ ماه از این امر کماکان ۵۰ درصد مطالبات طلبکار است، همچنین کشاورزان استان های دیگر ۴۰ درصد و برخی کشاورزان هیچ وجهی دریافت نکردند که تمامی این عوامل اثر سو در خرید خواهد داشت.

ایمانی ادامه داد: براساس آمار بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم تحویل مراکز خرید شده که میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل عقب است که براین اساس به نظر نمی رسد که میزان خرید به ۱۰ میلیون تن برسد.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه وعده مسئولان مبنی بر پرداخت هفتگی مطالبات محقق نشد، افزود: با استمرار این روند بعید است که تا آبان ماه مطالبات گندمکاران تسویه حساب شود که این موضوع بازهم اثر سوء بر تولید گندم دارد چراکه مناطق سردسیر بلافاصله پس از برداشت از ۱۵ شهریور، مناطق معتدل اواسط مهر باید اقدام به کشت خود کنند که با وجود افزایش قیمت نهاده های کشاورزی، کشاورزان با چالش های متعددی در تامین نقدینگی روبرو هستند.

به گفته وی، دولت با خرید ۷.۵ تا ۸ میلیون تن گندم باید برای ثبت سفارش ۴ تا ۵ میلیون تن گندم اقدام کند.

برچسب ها: تولید گندم ، مطالبات گندمکاران ، خرید تضمینی گندم
خبرهای مرتبط
خرید تضمینی گندم به ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تن رسید/ استمرار روند تاخیر در پرداخت مطالبات
هشدار‌های تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران به جایی نرسید
پرداخت ۶۳ همت از مطالبات گندمکاران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رفع ناترازی برق در چند هفته آینده/ اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور وارد مدار شد
بانک مرکزی در تخصیص ارز کالا‌های اساسی و دارو غفلت نمی‌کند/ رقم کالا برگ سرانجام افزایش خواهد یافت؟
افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی سه روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه قزوین-کرج
حجم صادرات ایران به عراق ۱۲ میلیارد دلار است
هم‌افزایی نظام استاندارد و دستگاه قضا، از حقوق مردم صیانت می‌کند
تردد یکسره زائران از مرز خسروی در اربعین امسال انجام می‌شود
آخرین اخبار
حجم صادرات ایران به عراق ۱۲ میلیارد دلار است
افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی سه روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه قزوین-کرج
رفع ناترازی برق در چند هفته آینده/ اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور وارد مدار شد
بانک مرکزی در تخصیص ارز کالا‌های اساسی و دارو غفلت نمی‌کند/ رقم کالا برگ سرانجام افزایش خواهد یافت؟
تردد یکسره زائران از مرز خسروی در اربعین امسال انجام می‌شود
هم‌افزایی نظام استاندارد و دستگاه قضا، از حقوق مردم صیانت می‌کند
از «۲۵ درجه» تا امنیت انرژی؛ قرار همدلی برای روشن ماندن ایران
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱ مرداد
نسبت سپرده قانونی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۱.۵ درصد افزایش یافت
عبور طرح جهاد آبرسانی از مرز ۵ هزار روستا در سال سوم اجرا
چهار پروژه پست برق جدید افتتاح شد/ افزایش پایداری شبکه البرز با سرمایه‌گذاری ۴۵۰۰ میلیارد تومانی
بیش از ۱۶۹۲ مگاوات برق در اوج بار به شبکه تزریق شد
با سودجویان در شهرک‌های صنعتی برخورد می‌کنیم
بانک مرکزی تأمین اعتبار بانک‌ها را برای پرداخت وام اشتغال انجام دهد
افزایش مبلغ فردی و مدت زمان بازپرداخت/ دو تغییر مهم موردنیاز برای اثربخشی وام اشتغال
توسعه زیرساخت‌های شارژ برقی ضروری/اجرای طرح کهاب در بیش از ۱۰۰۰ جایگاه کشور
پیش‌فروش بلیت رفت و برگشت در ۳ استان/ به‌کارگیری ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای سفر‌های اربعین
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران به شبکه برق کشور متصل شد
رکود سنگین بر بازار لوازم خانگی/ تمایل مصرف‌کنندگان به تعمیر به جای خرید لوازم خانگی
سهام عدالت؛ وعده‌های تکراری و سهامدارانی که همچنان در صف تعیین تکلیف مانده‌اند
قیمت هر کیلو خرمای مضافتی ۲۴۰ هزار تومان
خرید ۸۰ هزار تن دانه‌های روغنی از کشاورزان سراسر کشور