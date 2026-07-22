مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم آنکه مسئولان وعده پرداخت هفتگی مطالبات را داده بودند، اما این امر محقق نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: امسال نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران، تمامی حساب و کتاب ها بر هم زد چراکه امسال پیش بینی تولید ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن تولید گندم و خرید بیش از ۱۰ میلیون تن داشتیم که میزان تولید محقق می شود، اما میزان خرید به ۷.۵ تا ۸ میلیون تن خواهد رسید.

به گفته وی، برخی کشاورزانی که گندم خود را فروردین تحویل دادند، به رغم گذشت حدود ۴ ماه از این امر کماکان ۵۰ درصد مطالبات طلبکار است، همچنین کشاورزان استان های دیگر ۴۰ درصد و برخی کشاورزان هیچ وجهی دریافت نکردند که تمامی این عوامل اثر سو در خرید خواهد داشت.

ایمانی ادامه داد: براساس آمار بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم تحویل مراکز خرید شده که میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل عقب است که براین اساس به نظر نمی رسد که میزان خرید به ۱۰ میلیون تن برسد.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه وعده مسئولان مبنی بر پرداخت هفتگی مطالبات محقق نشد، افزود: با استمرار این روند بعید است که تا آبان ماه مطالبات گندمکاران تسویه حساب شود که این موضوع بازهم اثر سوء بر تولید گندم دارد چراکه مناطق سردسیر بلافاصله پس از برداشت از ۱۵ شهریور، مناطق معتدل اواسط مهر باید اقدام به کشت خود کنند که با وجود افزایش قیمت نهاده های کشاورزی، کشاورزان با چالش های متعددی در تامین نقدینگی روبرو هستند.

به گفته وی، دولت با خرید ۷.۵ تا ۸ میلیون تن گندم باید برای ثبت سفارش ۴ تا ۵ میلیون تن گندم اقدام کند.