باشگاه خبرنگاران حوان؛ رضوان پاک منش - طبیعت بکر، آبشارهای خروشان و هوای مطبوع منطقه لالی، هر ساله هزاران مسافر را به خود جذب می‌کند، اما کمبود امکانات رفاهی همچنان مهم‌ترین چالش این ظرفیت ارزشمند گردشگری است.

به گزارش خبرنگار ما، آبشارهای آرپناه در میان جنگل‌های بلوط و ارتفاعات زاگرس، چشم‌اندازی کم‌نظیر را پیش روی گردشگران قرار داده است. صدای جاری آب، سرسبزی طبیعت و هوای خنک، این منطقه را به یکی از بهترین مقاصد طبیعت‌گردی خوزستان در فصل تابستان تبدیل کرده است.

گردشگران می‌گویند مهم‌ترین دلیل سفر به آرپناه، آب‌وهوای دلپذیر و آرامش طبیعت است. بسیاری از خانواده‌ها روزهای گرم سال را در کنار آبشارها سپری می‌کنند و از طبیعت بکر این منطقه لذت می‌برند.

با این حال، ظرفیت بالای گردشگری آرپناه با امکانات موجود همخوانی ندارد. نبود سرویس‌های بهداشتی مناسب، کمبود امکانات رفاهی، سطل‌های زباله، محل‌های استراحت و برخی خدمات ضروری، از مهم‌ترین گلایه‌های گردشگران است؛ موضوعی که بارها از سوی بازدیدکنندگان مطرح شده و نیازمند توجه جدی مسئولان است.

مدیر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لالی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خوزستان، مبلغ سه میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری منطقه آرپناه اختصاص یافته است.

وی افزود: این اعتبار برای اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز، به‌ویژه احداث و تکمیل سرویس‌های بهداشتی، بهسازی امکانات رفاهی و ارتقای خدمات گردشگری هزینه خواهد شد تا بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.

کارشناسان معتقدند آرپناه یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری طبیعی خوزستان است و در صورت تکمیل زیرساخت‌ها، می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی اکوتوریسم جنوب غرب کشور تبدیل شود. توسعه این منطقه علاوه بر افزایش رضایت گردشگران، زمینه رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های طبیعی شهرستان لالی را نیز فراهم خواهد کرد.

بی‌شک حفاظت از طبیعت بکر آرپناه در کنار توسعه اصولی زیرساخت‌ها، راهکاری است که می‌تواند این منطقه را به مقصدی پایدار و ماندگار برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کند.