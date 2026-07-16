باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - بیمارستان تخصصی شهید دکتر بقایی ۲ در اهواز، شامگاه گذشته صحنه وحشتی بیسابقه بود؛ جایی که کودکان سرطانی و بیماران بدحال، در میان انفجارهای پیاپی موشک های ارتش آمریکا در اطراف این مرکز درمانی، با پای برهنه و بدون حتی وسایل شخصی، از بخش‌های شیمی درمانی و آی سی یو خارج شدند.

آنچه دیشب در بیمارستان بقایی ۲ اهواز رخ داد، فراتر از یک حمله هوایی صرف بود. این بیمارستان که آخرین پناهگاه کودکان مبتلا به سرطان و بیماران خاص در جنوب غرب ایران محسوب می‌شود، ناگهان خود را در میانه صداهای مهیب انفجار یافت.

صداهای مهیبی که ابتدا از دور دست شنیده می‌شد، لحظه به لحظه به ساختمان بیمارستان نزدیک تر شد و کادر درمان را در موقعیت غیرقابل تصوری قرار داد: آیا باید بیماران متصل به دستگاه های حیاتی را رها کنند یا جانشان را به خطر بیندازند؟

«ترس ناشی از انفجار بدتر از هر سلاحی بود»

تصاویر دوربین های مداربسته نشان میدهد که مادران، کودکان عروسک به دست خود را از تخت ها جدا کرده و بدون آنکه حتی فرصت پوشیدن کفش را پیدا کنند، به سمت درهای خروج دویده اند. این گزارش، روایت شاهدانی است که در آن شب پرهراس، میان زندگی و مرگ ایستاده بودند.

در سالن انتظار بیمارستان شهید بقایی ۲، هنوز اثری از هراس دیشب باقی مانده است. عروسک های پاره، کفش های کوچک بچگانه و چند عدد پتو روی صندلی ها رها شده اند.

روایت همراهان بیماران، پرده از عمق فاجعه ای برمیدارد که در آن، نه موشک ها به ساختمان برخورد کرد و نه تیری شلیک شد؛ اما ترس ناشی از انفجارها، به اندازه هر سلاح کشنده ای عمل کرد.

یکی از مادران کودک سرطانی که در بخش «آی سی یو» کودکان بستری بود، می‌گوید: «بالای سرمان صدا آمد... اولین انفجار دور بود، ولی دومی آنقدر نزدیک شد که فکر کردیم سقف روی سرمان می‌ریزد.

یکی دیگر از همراهان بیمار می‌گوید: مامانم سرم من و برادرم را جدا کرد و گفت: «بچه رو بردار و بدو. وسایل‌مان، عروسک‌هاش، همه چیز موند. حتی نمیدانستیم کجا می رویم، فقط دویدیم.»

او در حالی که به عروسک باقیمانده روی صندلی اشاره می‌کرد، افزود: بچه‌ها گریه میکردن، بعضی‌ از آنها به سرم وصل بودند که کادر درمان و اعضای خدمات بیمارستان با سرعت آنها را جدا کرده و دوان دوان آنها را بیرون بردند.

۲۱۱ بیمار از بیمارستان شفا اهواز تخلیه شدند

دکتر کیخایی، مدیر بیمارستان شهید بقایی ۲، در تشریح ابعاد این تخلیه بی‌سابقه به ما گفت: ۲۱۱ بیمار در ۸ بخش فعال بیمارستان بستری بودند که بیشترین حساسیت مربوط به بخش کودکان سرطانی و بیماران بدحال بود و در همان دقایق اولیه، تصمیم به تخلیه کامل گرفتیم. این بیمارستان استانداردترین مرکز برای درمان شیمی درمانی و بیماری‌های خاص در منطقه است و بیماران ما نه تنها از خوزستان، بلکه از استان های همجوار برای درمان به اینجا می‌آیند.

او افزود: دیشب چند موشک دقیقاً به اطراف بیمارستان برخورد کرد؛ اگرچه ساختمان اصابت مستقیم نداشت، اما موج انفجار و وحشت حاصل از آن، شرایط را برای ادامه درمان غیرممکن کرده بود. بیماران بلافاصله به بیمارستان های گلستان، شفا و علامه کرمی منتقل شدند تا درمانشان با کمترین وقفه ادامه یابد.

بازگشت تدریجی بیماران

در پی این رویداد، استاندار خوزستان بامداد امروز با حضور در بیمارستان، از نزدیک بر روند بازگشت بیماران نظارت کرد.

به گفته مسئولان استانی، فرآیند (بازگشت تدریجی بیماران) از نیمه شب آغاز شده و تا ظهر امروز، بیماران بدحال به بخش های تخصصی خود بازگردانده شده اند.

حاتم بوستانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، در این زمینه اظهار داشت: بیش از ۶۰ بیمار هم اکنون در این مرکز بستری هستند و با توجه به نوع بیماری که دارند، دریافت بی وقفه خدمات برایشان حیاتی است. خوشبختانه با هماهنگی انجام شده، روند بستری و رسیدن به تخت درمانی با حداکثر سرعت در حال انجام است و هیچ گونه وقفه ای در خدمات رسانی نداریم.

با این حال، آنچه بیش از هر چیز در میان روایت های مردمی به چشم میخورد، تأثیر روانی این حمله بر کودکان سرطانی و خانواده هایشان است.

یکی از پرستاران بخش کودکان گفت: بعضی از بچه ها چند روز قبل شیمی درمانی شده بودند و سیستم ایمنی بسیار ضعیفی دارند. وضعیت جسمی شان در هوای دیشب و اضطراب شدیدی که متحمل شدند، تحت تأثیر قرار گرفت. اما چارهای نبود و باید بیمارستان تخلیه می شد زیرا ترس از انفجار نزدیک تر از هر خطری بود که در بیمارستان داشتیم.

حمله به مجاورت بیمارستان، جنایت آشکار آمریکا است

سید محسن موسوی زاده، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، این اقدام را «جنایت آشکار» خواند و تأکید کرد: ما این جنایت را به شدت محکوم می‌کنیم.

او افزود: دنیا باید بداند که رهبران آمریکا به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستند و در جنگ هایی که تحمیل می‌کنند، تمام اصول انسانی و حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند. هدف قرار دادن حوالی بیمارستانی که به کودکان سرطانی و بیماران خاص خدمت میدهد، نشان دهنده وحشیگری و دشمنی عمیق آنها با بشریت است.

گفتنی است بیمارستان شهید دکتر بقایی ۲ اهواز، یکی از معدود مراکز تخصصی درمان سرطان و بیماری های خاص در جنوب غرب کشور است که علاوه بر خوزستان، بیمارانی از استانهای بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و حتی استان های مرکزی را نیز پذیرش میکند.

مسئولان بیمارستان تأکید دارند که با وجود آسیب های روحی وارده به بیماران و کادر درمان، هم اکنون تمامی بخش ها به روال عادی بازگشته و خدمات درمانی بدون وقفه ادامه دارد، با این حال، روایت مادرانی که هنوز به دنبال وسایل جامانده فرزندانشان در گوشه و کنار بیمارستان می‌گردند، یادآور عمق زخمی است که این حمله بر پیکرهای نحیف کودکان سرطانی و خانواده هایشان وارد کرده است؛ زخمی که با پانسمان های طبی التیام نمی‌یابد.