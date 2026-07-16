سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: وقتی مدرسه و بیمارستان از افسارگسیختگی ماشین جنگی آمریکا در امان نیستند، دیگر هیچ سخنرانی درباره حقوق بشر اعتباری ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به حمله دشمن آمریکایی به نقاطی در اطراف بیمارستان بقایی اهواز، در شبکه ایکس نوشت:

«دیروز کودکان میناب قربانی شدند و امروز کودکان مبتلا به سرطان در بیمارستان بقایی اهواز با وحشت از بیمارستان تخلیه می‌شوند. وقتی کودکان، مدرسه و بیمارستان از افسارگسیختگی ماشین جنگی آمریکا در امان نیستند، دیگر هیچ سخنرانی درباره حقوق بشر و ارزش‌های انسانی اعتباری ندارد.

گفتنی ایست، بر اساس این گزارش، ️دشمن تروریستی آمریکا شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیرماه به نقاطی در اطراف بیمارستان بقایی اهواز (بیمارستان کودکان مبتلا به سرطان) حمله کرد.

️حملات، موجب تخلیه موقت این بیمارستان و انتقال کودکان سرطانی به بیمارستان‌های دیگر شده است.