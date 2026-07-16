سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: وقتی مدرسه و بیمارستان از افسارگسیختگی ماشین جنگی آمریکا در امان نیستند، دیگر هیچ سخنرانی درباره حقوق بشر اعتباری ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به حمله دشمن آمریکایی به نقاطی در اطراف بیمارستان بقایی اهواز، در شبکه ایکس نوشت:

 

«دیروز کودکان میناب قربانی شدند و امروز کودکان مبتلا به سرطان در بیمارستان بقایی اهواز با وحشت از بیمارستان تخلیه می‌شوند. وقتی کودکان، مدرسه و بیمارستان از افسارگسیختگی ماشین جنگی آمریکا در امان نیستند، دیگر هیچ سخنرانی درباره حقوق بشر و ارزش‌های انسانی اعتباری ندارد.

گفتنی ایست، بر اساس این گزارش، ️دشمن تروریستی آمریکا شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیرماه به نقاطی در اطراف بیمارستان بقایی اهواز (بیمارستان کودکان مبتلا به سرطان) حمله کرد.

️حملات، موجب تخلیه موقت این بیمارستان و انتقال کودکان سرطانی به بیمارستان‌های دیگر شده است.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، آمریکا
خبرهای مرتبط
بیانیه شورای نگهبان به‌مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس این نهاد
مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین آماج حملات پهپادی ارتش
اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تایید شد
بررسی نامه رئیس مجلس درباره طرح حمایت از تولید کشاورزی در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان روز روابط عمومی را گرامی داشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مشکل اصلی ما در منطقه با اسرائیل نیست و ۱۰۰ درصد فقط با نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار بوده است. و باید همه پایگاه های آمریکا جنایتکار در منطقه نابود شود..
حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال ۲۰۰۱ تاکنون در کشورهای عربی ۱۰۰ درصد فقط تهدیدی علیه مردم ایران بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
خونخواهی و انتقام رهبر در جنگ فراموش نشود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مردم ایران از مرداد ماه سال 1332 تاکنون خیانت ها و جنایت های آمریکا و مزدورانشان را فراموش نمی کنند
۰
۰
پاسخ دادن
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
تفاهم‌نامه بی‌اعتبار/ کدام‌ مواد از یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا نقض شده است؟
انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی سپاه
پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد
سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
رادار کنترل دریایی و رادار کنترل هوایی ارتش تروریست آمریکا در عمان منهدم شد
حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت
عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد
سردار موسوی: شلیک‌های موثر و هدفمند بر سر دشمن تا بازگشت آرامش به جنوب ادامه خواهد داشت
آخرین اخبار
سردار موسوی: شلیک‌های موثر و هدفمند بر سر دشمن تا بازگشت آرامش به جنوب ادامه خواهد داشت
پیام تبریک پزشکیان در پی قهرمانی تیم ملی تکواندوی میکس ایران
بیانیه شورای نگهبان به‌مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس این نهاد
عارف: حمایت همه جانبه از تیم والیبال نشسته، تکلیفی راهبردی است
پیام تبریک پزشکیان در پی کسب عنوان قهرمانی جهان و سهمیه المپیک توسط تیم ملی والیبال نشسته
سپاه: حمله به مردم و زیرساخت‌های غیرنظامی تاوان بسیار سخت و بیچاره کننده‌ای خواهد داشت
عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد
پیام قالیباف در پی قهرمانی تیم والیبال نشسته
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی سپاه
رادار کنترل دریایی و رادار کنترل هوایی ارتش تروریست آمریکا در عمان منهدم شد
پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد
حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
تفاهم‌نامه بی‌اعتبار/ کدام‌ مواد از یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا نقض شده است؟
مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین آماج حملات پهپادی ارتش
سردار شکارچی: مدیریت تنگه هرمز به قبل از ۹ اسفند بازنخواهد گشت
برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حسینیه شماره ۲ جماران
مراسم بزرگداشت شهادت رهبر انقلاب اسلامی در امامزاده علی‌اکبر (ع) چیذر تهران برگزار شد
حاجی میرزایی: دولت از تمام توان برای حمایت از نیرو‌های مسلح استفاده می‌کند
بیانیه وزارت خارجه درباره حملات وحشیانه آمریکا علیه ایران و جنایات جنگی ارتکابی
بقائی: مخالفان مقابله با تروریسم، قاچاق انسان و جنایات بین‌المللی چه کسانی هستند؟
رئیس مجلس خبرگان: بر عهد خود ایستاده‌ایم
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به حمله دشمن آمریکایی به اطراف بیمارستان بقایی اهواز
بقائی: حمله به بیمارستان کودکان مصداق جنایت جنگی است