رئیس مجلس خبرگان رهبری در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران با اشاره به تاریخ عاشورا تصریح کرد: اشک بدون عمل، ارزشی نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله موحدی کرمانی در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران، با تأکید بر اینکه عزاداری حقیقی در مکتب اهلبیت (ع) فراتر از اشک و تسلیت است، بر تعقیب و مجازات قاتلان و خونخواهی امام شهید و دیگر شهدای بیگناه جنگ تحمیلی رمضان تأکید کرد.
وی افزود: در روایات شیعه سفارش شده است که مؤمنان در ایام عزای سیدالشهدا (ع)، علاوه بر گفتن «أَعْظَمَ اللهُ أُجُورَنَا وَ أُجُورَکُمْ بِمُصَابِنَا بِالْحُسَیْنِ (عَ)»، ادامه این دعا را نیز بخوانند: «وَ جَعَلَنَا وَ إِیَّاکُمْ مِنَ الطَّالِبِینَ بِثَارِهِ مَعَ وَلِیِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِیِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (عَ)»؛ یعنی خداوند ما و شما را از خونخواهان امام حسین (ع) در رکاب اماممهدی (عج) قرار دهد.
رئیس مجلس خبرگان افزود: این فراز از روایت نشان میدهد که عزاداری در فرهنگ اهلبیت (ع) تنها به سوگواری و ابراز احساسات محدود نمیشود، بلکه با پویایی، حرکت، مسئولیتپذیری و استمرار در مسیر آرمانهای الهی همراه است. آنچه در شرایط کنونی از اهمیت ویژهای دارد و مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید کردهاند، تعقیب و مجازات قاتلان و خونخواهی امام شهید و دیگر شهدای بیگناه جنگ تحمیلی رمضان است.
وی با اشاره به تاریخ عاشورا تصریح کرد: اشک بدون عمل، ارزشی نخواهد داشت؛ همانگونه که عمربنسعد پس از فریاد حضرت زینب (س) گریست، اما جنایت خود را ادامه داد و هیچ اقدامی نکرد. ازاینرو، عزاداری حقیقی باید به حرکت، اقدام عملی، مجازات جنایتکاران و ادامه راه شهید بینجامد.
وی در پایان، ضمن تسلیت مصیبت عظمایشهادتامامشهید گفت: تا خون امام شهید بر زمین است، ما بر عهد خود ایستادهایم.