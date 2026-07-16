رئیس مجلس خبرگان رهبری در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران با اشاره به تاریخ عاشورا تصریح کرد: اشک بدون عمل، ارزشی نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله موحدی کرمانی در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران، با تأکید بر اینکه عزاداری حقیقی در مکتب اهل‌بیت (ع) فراتر از اشک و تسلیت است، بر تعقیب و مجازات قاتلان و خون‌خواهی امام شهید و دیگر شهدای بیگناه جنگ تحمیلی رمضان تأکید کرد.

وی افزود: در روایات شیعه سفارش شده است که مؤمنان در ایام عزای سیدالشهدا (ع)، علاوه بر گفتن «أَعْظَمَ اللهُ أُجُورَنَا وَ أُجُورَکُمْ بِمُصَابِنَا بِالْحُسَیْنِ (عَ)»، ادامه این دعا را نیز بخوانند: «وَ جَعَلَنَا وَ إِیَّاکُمْ مِنَ الطَّالِبِینَ بِثَارِهِ مَعَ وَلِیِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِیِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (عَ)»؛ یعنی خداوند ما و شما را از خون‌خواهان امام حسین (ع) در رکاب امام‌مهدی (عج) قرار دهد.

رئیس مجلس خبرگان افزود: این فراز از روایت نشان می‌دهد که عزاداری در فرهنگ اهل‌بیت (ع) تنها به سوگواری و ابراز احساسات محدود نمی‌شود، بلکه با پویایی، حرکت، مسئولیت‌پذیری و استمرار در مسیر آرمان‌های الهی همراه است. آنچه در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای دارد و مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید کرده‌اند، تعقیب و مجازات قاتلان و خون‌خواهی امام شهید و دیگر شهدای بیگناه جنگ تحمیلی رمضان است.

وی با اشاره به تاریخ عاشورا تصریح کرد: اشک بدون عمل، ارزشی نخواهد داشت؛ همان‌گونه که عمربن‌سعد پس از فریاد حضرت زینب (س) گریست، اما جنایت خود را ادامه داد و هیچ اقدامی نکرد. ازاین‌رو، عزاداری حقیقی باید به حرکت، اقدام عملی، مجازات جنایتکاران و ادامه راه شهید بینجامد.

وی در پایان، ضمن تسلیت مصیبت عظمای‌شهادت‌امام‌شهید گفت: تا خون امام شهید بر زمین است، ما بر عهد خود ایستاده‌ایم.

برچسب ها: مجلس خبرگان ، رهبر شهید انقلاب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ما تاآخر ایستادهایم

هژمونی آمریکا بر چیده خواهد شد

به برکت خون مردم ایران

اللهم صلی علی محمد وآل محمد
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
لباس رزم بپوشید و بروید جنوب بجنگید . هم خودتان و هم فرزندانتان.
۰
۱
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