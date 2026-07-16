قاچاقچیان؛ از اجرای «آرامش در شهر» تا کشف ۲۱ کیلو هروئین

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح امنیت محله‌محور «آرامش در شهر» با هدف ارتقای امنیت عمومی در محدوده سرکلانتری سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ اجرا شد. در جریان این طرح، مأموران با پاکسازی بوستان‌ها، پارک‌ها و نقاط جرم‌خیز، نسبت به دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر، جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با موتورسواران متخلف اقدام کردند؛ طرحی که با هدف پیشگیری از وقوع جرم، افزایش احساس امنیت شهروندان و ارتقای نظم عمومی به اجرا درآمد.

انهدام باند سرقت تجهیزات مخابراتی

سرهنگ رسول بهرامی - سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت - از دستگیری یک سارق تجهیزات مخابراتی و دو مالخر اموال مسروقه در جنوب تهران خبر داد و گفت: مأموران کلانتری ۱۵۸ کیانشهر پس از وقوع چند فقره سرقت تجهیزات مخابراتی، با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و هماهنگی قضایی، متهمان را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: متهم پس از دستگیری به سرقت تجهیزات مخابراتی و فروش اموال مسروقه به دو مالخر در محدوده اتابک اعتراف کرد. در بازرسی از محل فعالیت این افراد که تحت پوشش واحد ضایعاتی فعالیت می‌کردند، مقادیر قابل توجهی قطعات و تجهیزات مخابراتی سرقتی کشف و ضبط شد و هر سه متهم برای ادامه تحقیقات و سیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی تهران بزرگ تحویل داده شدند.

کشف ۲۱ کیلوگرم هروئین در غرب استان تهران

سرهنگ علی عسگری - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ - از کشف ۲۱ کیلوگرم هروئین و دستگیری یک قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت و پلیس ویژه غرب استان تهران خبر داد.

وی افزود: این عملیات پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی متهمی که قصد انتقال محموله مواد مخدر از مخفیگاه خود در شهر جدید پرند به تهران را داشت، با هماهنگی مقام قضایی اجرا شد.

به گفته عسگری، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه وارد مخفیگاه متهم شدند و در بازرسی از محل، ۲۱ کیلوگرم هروئین را کشف و ضبط کردند. متهم پس از انجام تحقیقات مقدماتی با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

انهدام باند سارقان منازل و انبار‌ها در جنوب تهران

سرهنگ رضا صادقی‌پور - سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت - از انهدام یک باند سه نفره سرقت منزل و انباری در جنوب تهران خبر داد و گفت: مأموران کلانتری ۱۱۷ جوادیه پس از وقوع چند فقره سرقت، با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی شیوه سرقت و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته، دو سارق حرفه‌ای و یک مالخر را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان در تحقیقات به سرقت‌های انجام‌شده اعتراف کردند و مأموران با بازرسی از مخفیگاه آنان، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه شامل تلویزیون، تلفن همراه، فرش، دستگاه هیلتی و جعبه‌ابزار را به ارزش حدود دو میلیارد تومان کشف و ضبط کردند. متهمان پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

منبع: پلیس