روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درباره برخورد اتوبوس با چند وسیله نقلیه و مصدومیت ۶ نفر در خیابان ولیعصر (عج) اعلام کرد: علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان ذی‌صلاح در حال بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد که بدون مسافر و پس از انجام عملیات امدادی و رفع نقص فنی در حال جابه‌جایی بود، در محدوده روبه‌روی پارک ساعی به دلایل در دست بررسی به حرکت درآمد و با چند دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی پلیس راهور برخورد کرد و پس از برخورد با جدول متوقف شد.

 در پی این حادثه، به دلیل نشت بنزین از یکی از موتورسیکلت‌های حاضر در صحنه، حریق جزئی ایجاد شد که بلافاصله با حضور عوامل آتش‌نشانی و در کمترین زمان عملیات ایمن‌سازی و اطفای حریق انجام شد.

 این حادثه تلفات جانی نداشته و مصدومان نیز توسط عوامل اورژانس خدمات لازم را دریافت کرده‌اند و وضعیت عمومی آنان حاد نیست.

 عوامل فنی، امدادی و عملیاتی شرکت واحد از نخستین دقایق وقوع حادثه در محل حضور یافته و ضمن همکاری با دستگاه‌های امدادی و انتظامی، اقدامات لازم برای مدیریت صحنه و بررسی ابعاد حادثه را انجام داده‌اند.

 علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان ذی‌صلاح در حال بررسی است و نتایج نهایی پس از تکمیل بررسی‌های فنی اعلام خواهد شد.

در حال حاضر مسیر تردد باز است، خدمات‌رسانی ناوگان در شرایط عادی ادامه دارد و اتوبوس مذکور نیز در حال انتقال به توقفگاه است.

منبع: شهرداری تهران

برچسب ها: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، اتوبوس
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