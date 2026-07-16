باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «دلیران تنگستان» در روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: انگلیس به بهانه محاصره هرات، به جنوب ایران حمله می‌کند. «احمد تنگستانی» به همراه ۳۰۰ نفر دلاور، در قلعه‌ای ویران، به دفاع از ایران می‌پردازند. دو انگلیسی به دست مردم قطعه قطعه می‌شوند و دولت انگلیس به خون خواهی آنان، از آب و خشکی به مردم جنوب حمله می‌کند. «رئیس‌علی دلواری»، مردم دلوار و تنگستان را متشکل و مسلح می‌کند و به دفاع از خاک میهن در مقابل تجاوز بیگانگان می‌پردازد.

در راستای ادای دین به دلاور مردان جنوب ایران، ۲۶ تیر، فیلم‌های سینمایی «سرزمین خورشید» به کارگردانی احمدرضا درویش ساعت ۱۱ و «در چشم باد» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی ساعت ۲۱ به نمایش در می‌آیند.

این فیلم داستان بیمارستانی است در خرمشهر که در سال‌های جنگ تحمیلی مورد محاصره قرار گرفته بود و محمد جهان‌آرا، فرمانده نیرو‌های ایرانی تصمیم به خارج کردن مجروحین از بیمارستان گرفت، اما در میان راه نیرو‌های عراقی که در حال تسخیر شهر هستند جلو آنها را می‌گیرند.

پنجشنبه ۲۵ تیر هم فیلم «بلمی به سوی ساحل» رسول ملاقلی پور ساعت ۱۵ در شبکه نمایش از مقاومت مردمان خطه جنوب می‌گوید.