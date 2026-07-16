عملیات ضربتی بازسازی شیرگاه ویس در مسیر راهبردی انتقال نفت از مسجدسلیمان به بوستر اهواز، با رفع سریع اختلال فنی و برقراری مجدد جریان نفت، از توقف این شریان حیاتی جلوگیری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی بروز نقص فنی در تجهیزات شیرگاه ویس که منجر به توقف موقت جریان انتقال نفت در این مسیر شده بود، نیروهای متخصص شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون بلافاصله به محل اعزام و عملیات بازسازی تجهیزات را آغاز کردند.
این عملیات در شرایط سخت اقلیمی و دمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد، با رعایت کامل الزامات ایمنی و تلاش شبانهروزی کارکنان عملیاتی و تعمیراتی با موفقیت به پایان رسید.
پس از انجام تستهای فنی، جریان انتقال نفت در این خط لوله برقرار و پایداری شبکه تثبیت شد.
این اقدام، جلوهای از آمادگی، تخصص و تعهد کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون در صیانت از استمرار تولید و حفظ پایداری انتقال نفت کشور است.
براساس اینگزارش شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون از شرکت های تابعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب محسوب می شود.