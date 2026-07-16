باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه، روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه در پیامی در شبکه ایکس با ذکر چند قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مقابله با تروریسم و دیگر جنایات بینالمللی در یکسال گذشته و مخالفت آمریکا و رژیم صهیونیستی و آرژانتین با آنها، نوشت:
اشارهای گذرا به چند قطعنامه، موضوع آنها و حامیان و مخالفان آنها برای شناخت واقعیتهای امروز روابط بینالملل، مفید است:
قطعنامه سازمان ملل درباره استراتژی جهانی مقابله با تروریسم در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ با اکثریت قاطع به تصویب رسید.
این قطعنامه فقط ۳ رأی مخالف داشت: اسرائیل، آمریکا، آرژانتین.
قطعنامه سازمان ملل درباره توصیف تجارت برده از طریق اقیانوس اطلس (در دوران استعمار) بهعنوان جنایت علیه بشریت، در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۶ به تصویب رسید.
این قطعنامه فقط ۳ رأی مخالف داشت: اسرائیل، آمریکا، آرژانتین.
قطعنامه سازمان ملل درباره مقابله با قاچاق انسان در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ به تصویب رسید.
این قطعنامه فقط ۳ رأی مخالف داشت: اسرائیل، آمریکا، آرژانتین.
قطعنامه سازمان درباره تروریسم و حقوق بشر در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ به تصویب رسید.
این قطعنامه فقط ۳ رأی مخالف داشت: اسرائیل، آمریکا، آرژانتین.