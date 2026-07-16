سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به چند قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مقابله با تروریسم به دولت‌هایی که با این قطعنامه‌ها مخالفت کرده‌اند؛ پرداخت و نوشت: اشاره‌ای گذرا به چند قطعنامه، موضوع آنها و حامیان و مخالفان آنها برای شناخت واقعیت‌های امروز روابط بین‌الملل، مفید است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه، روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه در پیامی در شبکه ایکس با ذکر چند قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مقابله با تروریسم و دیگر جنایات بین‌المللی در یک‌سال گذشته و مخالفت آمریکا و رژیم صهیونیستی و آرژانتین با آنها، نوشت:

اشاره‌ای گذرا به چند قطعنامه، موضوع آنها و حامیان و مخالفان آنها برای شناخت واقعیت‌های امروز روابط بین‌الملل، مفید است:

قطعنامه سازمان ملل درباره استراتژی جهانی مقابله با تروریسم در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ با اکثریت قاطع به تصویب رسید.

این قطعنامه فقط ۳ رأی مخالف داشت: اسرائیل، آمریکا، آرژانتین.

قطعنامه سازمان ملل درباره توصیف تجارت برده از طریق اقیانوس اطلس (در دوران استعمار) به‌عنوان جنایت علیه بشریت، در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۶ به تصویب رسید.

این قطعنامه فقط ۳ رأی مخالف داشت: اسرائیل، آمریکا، آرژانتین.

قطعنامه سازمان ملل درباره مقابله با قاچاق انسان در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ به تصویب رسید.

این قطعنامه فقط ۳ رأی مخالف داشت: اسرائیل، آمریکا، آرژانتین.

قطعنامه سازمان درباره تروریسم و حقوق بشر در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ به تصویب رسید.

این قطعنامه فقط ۳ رأی مخالف داشت: اسرائیل، آمریکا، آرژانتین.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، تروریسم ، قاچاق انسان ، قطعنامه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
امیدواریم پس از این همه خسارت و نقص عهد دوباره در زمان فشار آمدن به اقتصاد و زندگی پر کشورهای غربی، به یکباره صدای تفاهم و مذاکره و موافقت و آتش بس بلند نشود. مرگ یکبار شیون یکبار
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