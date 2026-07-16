باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نشست هم‌اندیشی استقرار مدیریت مشارکتی آب با حضور مدیران و کارشناسان استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان غربی، قزوین و لرستان در شرکت آب منطقه‌ای لرستان برگزار شد؛ نشستی که در آن بر نقش تشکل‌های آب‌بران، مشارکت کشاورزان و ظرفیت‌های اجتماعی در احیای منابع آب تأکید شد. در این نشست همچنین دشت رومشکان به عنوان پایلوت مدیریت آب‌های زیرزمینی و تشکیل تعاونی‌های آب‌بران و دشت چغلوندی به عنوان پایلوت مدیریت آب‌های سطحی معرفی شدند.

در این نشست، مدیران و کارشناسان حوزه آب با هدف تبادل تجربیات موفق استان‌های پیشرو در اجرای طرح‌های مدیریت مشارکتی آب، راهکار‌های تقویت مشارکت ذی‌نفعان، به‌ویژه کشاورزان، در حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع آبی را مورد بررسی قرار دادند.

حاضران با اشاره به اینکه مدیریت منابع آب دیگر تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی امکان‌پذیر نیست، بر نقش مردم، بهره‌برداران و تشکل‌های محلی در اجرای برنامه‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی تأکید کردند و تشکیل تعاونی‌های آب‌بران را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحقق مدیریت مشارکتی دانستند.

در این نشست اعلام شد دشت رومشکان به عنوان پایلوت مدیریت آب‌های زیرزمینی و تشکیل تعاونی‌های آب‌بران انتخاب شده است. این طرح با هدف ساماندهی برداشت از سفره‌های زیرزمینی، افزایش مشارکت کشاورزان در تصمیم‌گیری‌ها، توزیع عادلانه آب و ارتقای بهره‌وری منابع آبی اجرا خواهد شد. همچنین دشت چغلوندی نیز به عنوان پایلوت مدیریت آب‌های سطحی معرفی شد تا الگو‌های نوین بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب سطحی در این منطقه به اجرا درآید.

کارشناسان حاضر در نشست، شرایط منابع آبی کشور را نگران‌کننده توصیف کردند و اعلام شد در حال حاضر ۵۳ شهر کشور با جمعیتی بالغ بر ۳۴ میلیون نفر با تنش آبی مواجه هستند؛ آماری که ضرورت اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری و مشارکت عمومی در مدیریت منابع آب را بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌کند.

در بخش دیگری از این نشست، وضعیت منابع آبی لرستان نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه‌شده، با وجود بارندگی‌های مناسب سال آبی جاری، تنها ۴۰ درصد ظرفیت سد‌های استان لرستان آبگیری شده است. این موضوع نشان می‌دهد که بارش‌های امسال نتوانسته کاهش ذخایر ناشی از سال‌های متوالی خشکسالی را جبران کند و همچنان مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

شرکت‌کنندگان در این نشست تأکید کردند که عبور از تنش آبی تنها با اتکا به نزولات جوی امکان‌پذیر نیست و اجرای برنامه‌های مدیریت مشارکتی، اصلاح الگوی کشت، توسعه روش‌های نوین آبیاری، افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و همراهی کشاورزان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ منابع آب و کاهش آثار خشکسالی داشته باشد.

در پایان این نشست، بر استمرار تبادل تجربیات میان استان‌ها، تقویت تشکل‌های آب‌بران و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی به عنوان یکی از مؤثرترین راهکار‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی تأکید شد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مدیریت پایدار منابع آب در لرستان و سایر استان‌های کشور باشد.