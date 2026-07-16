مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت:پالایشگاه لاوان در نخستین روز آتش‌بس مورد حمله قرار گرفت و در پی آن، حدود نیمی از ظرفیت تولید خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با اشاره به تأثیر حملات اخیر بر زیرساخت‌های پالایشی کشور، اعلام کرد: پالایشگاه لاوان در نخستین روز آتش‌بس مورد حمله قرار گرفت و در پی آن، حدود نیمی از ظرفیت تولید خود را از دست داد.

وی در تشریح وضعیت تولید بنزین کشور اظهار داشت: پالایشگاه لاوان که پیش از این روزانه حدود ۳ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کرد، هم‌اکنون با حدود ۵۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: به‌منظور جبران کاهش تولید این پالایشگاه، میزان خوراک سایر پالایشگاه‌های کشور افزایش یافته تا حداکثر ظرفیت تولید به کار گرفته شود.

ویس‌کرمی با تأکید بر قرار گرفتن کشور در فصل اوج مصرف سوخت تصریح کرد: با ورود به ماه‌های مرداد و شهریور، روند مصرف بنزین افزایشی خواهد بود و به همین دلیل برنامه‌ریزی لازم برای تأمین پایدار سوخت در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از ثبت رکوردهای جدید مصرف بنزین در کشور خبر داد و گفت: از ابتدای تیرماه تا ۲۴ تیر، میانگین توزیع روزانه بنزین به حدود ۱۳۴ میلیون لیتر رسیده و در برخی روزها این رقم به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز نیز افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: با وجود آسیب وارد شده به پالایشگاه لاوان، با افزایش تولید در سایر پالایشگاه‌ها، تلاش شده است تا خللی در تأمین و توزیع بنزین مورد نیاز کشور ایجاد نشود.

کشفیات قاچاق سوخت بیش از ۵ برابر افزایش یافت

در ادامه این برنامه اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیز با اشاره به تشدید اقدامات مقابله‌ای در حوزه قاچاق سوخت، گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف شده که این میزان در مقایسه با سال‌های گذشته، بیش از پنج برابر افزایش داشته است.

وی افزود: حدود ۲۰ درصد از این کشفیات به‌صورت فیزیکی و مابقی به‌صورت کشفیات و رصدهای اسنادی انجام شده است که نشان‌دهنده تقویت سازوکارهای نظارتی و اطلاعاتی در حوزه مقابله با قاچاق سوخت است.

معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اقدامات مقابله‌ای گسترده‌ای در سال‌های اخیر به اجرا درآمده، اظهار داشت: برآوردها نشان می‌دهد حجم قاچاق فرآورده‌های نفتی در کشور روزانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر است که حدود ۲۰ درصد آن مربوط به بنزین می‌شود.

علیدادی تأکید کرد: اگرچه حجم قاچاق سوخت در مقایسه با میزان مصرف و توزیع روزانه فرآورده‌های نفتی در کشور عدد قابل توجهی محسوب نمی‌شود، اما نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته و همین موضوع ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و تقویت نظارت‌ها را دوچندان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات مقابله‌ای، تمرکز اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر توسعه راهکارهای پیشگیرانه و اصلاح فرآیندهای توزیع سوخت است تا از شکل‌گیری زمینه‌های قاچاق در زنجیره عرضه و مصرف جلوگیری شود.

برچسب ها: نفت ، بنزین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
الان باید بگید؟ از کجا زده بودن؟ از امارات و شما چی کار کردید؟ هیچی سکوت. چه اعتمادی باید بکنند مردم به شما. آیا این رفتارها انتقاد دارد یا اعدام؟
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مقابله به مثل باید بکنیم
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
این جنگ همش ضرره تاروزی نتانیاهو و ترامپ زنده هستند در کنار حذف این افراد باید کلیه فرماندهانشونم حذف شوند کاری که خودشان باهامون کردند معلومه نقطه ضعفشونه
۴
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اسرائیل باید نابود بشه حتی به قیمت نابودی خودمان
۱۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۶:۳۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
الهی خودت
چرا از ملت مایه میگذاری ؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
اه مگه تو آتش بس هم زیر ساخت میزدن؟
بعد یه عده رفتن مذاکره؟ غیرت موج میزنه
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
خوب پس چرا سخنگوی سپاه میگه النصر الله ....اگر زیرساخت ما زده شود زیرساخت منطقه را به آتش میکشیم
فکر کنم کم کم به حرف اینها هم نباید توجه کرد آقای النصر....پادگان‌های ارتش وسپاه که زیرساخت نیست پالایشگاه که زیرساخت نیست سیلوی گندم که زیرساخت نیست اسکله وبرادر هم که زیرساخت نیستند طبیعتا دکل مخابراتی هم جزو زیرساخت نیست جناب سرهنگ میشه زیرساخت راازنگاه خودتان برای ما توضیح بدهید؟
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