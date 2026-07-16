باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، با اشاره به تأثیر حملات اخیر بر زیرساختهای پالایشی کشور، اعلام کرد: پالایشگاه لاوان در نخستین روز آتشبس مورد حمله قرار گرفت و در پی آن، حدود نیمی از ظرفیت تولید خود را از دست داد.
وی در تشریح وضعیت تولید بنزین کشور اظهار داشت: پالایشگاه لاوان که پیش از این روزانه حدود ۳ میلیون لیتر بنزین تولید میکرد، هماکنون با حدود ۵۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی افزود: بهمنظور جبران کاهش تولید این پالایشگاه، میزان خوراک سایر پالایشگاههای کشور افزایش یافته تا حداکثر ظرفیت تولید به کار گرفته شود.
ویسکرمی با تأکید بر قرار گرفتن کشور در فصل اوج مصرف سوخت تصریح کرد: با ورود به ماههای مرداد و شهریور، روند مصرف بنزین افزایشی خواهد بود و به همین دلیل برنامهریزی لازم برای تأمین پایدار سوخت در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین از ثبت رکوردهای جدید مصرف بنزین در کشور خبر داد و گفت: از ابتدای تیرماه تا ۲۴ تیر، میانگین توزیع روزانه بنزین به حدود ۱۳۴ میلیون لیتر رسیده و در برخی روزها این رقم به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز نیز افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تأکید کرد: با وجود آسیب وارد شده به پالایشگاه لاوان، با افزایش تولید در سایر پالایشگاهها، تلاش شده است تا خللی در تأمین و توزیع بنزین مورد نیاز کشور ایجاد نشود.
کشفیات قاچاق سوخت بیش از ۵ برابر افزایش یافت
در ادامه این برنامه اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیز با اشاره به تشدید اقدامات مقابلهای در حوزه قاچاق سوخت، گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف شده که این میزان در مقایسه با سالهای گذشته، بیش از پنج برابر افزایش داشته است.
وی افزود: حدود ۲۰ درصد از این کشفیات بهصورت فیزیکی و مابقی بهصورت کشفیات و رصدهای اسنادی انجام شده است که نشاندهنده تقویت سازوکارهای نظارتی و اطلاعاتی در حوزه مقابله با قاچاق سوخت است.
معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اقدامات مقابلهای گستردهای در سالهای اخیر به اجرا درآمده، اظهار داشت: برآوردها نشان میدهد حجم قاچاق فرآوردههای نفتی در کشور روزانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر است که حدود ۲۰ درصد آن مربوط به بنزین میشود.
علیدادی تأکید کرد: اگرچه حجم قاچاق سوخت در مقایسه با میزان مصرف و توزیع روزانه فرآوردههای نفتی در کشور عدد قابل توجهی محسوب نمیشود، اما نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته و همین موضوع ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و تقویت نظارتها را دوچندان کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات مقابلهای، تمرکز اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر توسعه راهکارهای پیشگیرانه و اصلاح فرآیندهای توزیع سوخت است تا از شکلگیری زمینههای قاچاق در زنجیره عرضه و مصرف جلوگیری شود.