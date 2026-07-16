باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تنها ۳۶ درصد از مساحت غزه برای فلسطینیان باقی مانده است + فیلم

با گسترش محور‌های نظامی، خاکریز‌ها و موانع بتنی، ارتش اسرائیل بخش‌های بیشتری از نوار غزه را از دسترس ساکنان خارج کرده و تنها ۳۶ درصد از مساحت این منطقه برای زندگی غیرنظامیان باقی مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش‌ها، آنچه ارتش رژیم اسرائیل پیش‌تر از آن با عنوان «خط زرد» یاد می‌کرد، اکنون به مجموعه‌ای از خاکریزهای بلند، موانع بتنی و مواضع نظامی تبدیل شده است. عملیات ساخت این موانع از اواسط ژانویه آغاز و به تدریج در نقاط دیگر غزه گسترش یافت. تا اوایل ژوئیه، طول این خاکریزها به حدود ۱۷ کیلومتر رسیده است.

همزمان با توسعه این موانع در امتداد «خط زرد» و «خط نارنجی»، مساحت قابل سکونت غزه به حدود ۱۳۳ کیلومتر مربع از مجموع ۳۶۵ کیلومتر مربع کاهش یافته است؛ به این ترتیب، نزدیک به دو میلیون نفر اکنون در تنها ۳۶ درصد از مساحت این باریکه زندگی می‌کنند؛ وضعیتی که فشار بر زیرساخت‌ها، منابع و فضاهای مسکونی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

مطالب مرتبط
تنها ۳۶ درصد از مساحت غزه برای فلسطینیان باقی مانده است + فیلم
young journalists club

جدال داغ و دیدنی مرندی با مجری استرالیایی + فیلم

تنها ۳۶ درصد از مساحت غزه برای فلسطینیان باقی مانده است + فیلم
young journalists club

تظاهرات ضداسرائیلی در فرانسه در هزارمین روز جنگ غزه + فیلم

تنها ۳۶ درصد از مساحت غزه برای فلسطینیان باقی مانده است + فیلم
young journalists club

مهد آزادی بیان به روایت تصویر + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم
۱۱۳۱

روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم
۱۱۰۵

اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم
۸۸۱
نماینده کنگره آمریکا مطرح کرد:

عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم
۸۱۷

ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم
۵۹۳

باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha