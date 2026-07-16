تنها ۳۶ درصد از مساحت غزه برای فلسطینیان باقی مانده است + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارشها، آنچه ارتش رژیم اسرائیل پیشتر از آن با عنوان «خط زرد» یاد میکرد، اکنون به مجموعهای از خاکریزهای بلند، موانع بتنی و مواضع نظامی تبدیل شده است. عملیات ساخت این موانع از اواسط ژانویه آغاز و به تدریج در نقاط دیگر غزه گسترش یافت. تا اوایل ژوئیه، طول این خاکریزها به حدود ۱۷ کیلومتر رسیده است.
همزمان با توسعه این موانع در امتداد «خط زرد» و «خط نارنجی»، مساحت قابل سکونت غزه به حدود ۱۳۳ کیلومتر مربع از مجموع ۳۶۵ کیلومتر مربع کاهش یافته است؛ به این ترتیب، نزدیک به دو میلیون نفر اکنون در تنها ۳۶ درصد از مساحت این باریکه زندگی میکنند؛ وضعیتی که فشار بر زیرساختها، منابع و فضاهای مسکونی را بهطور چشمگیری افزایش داده است.