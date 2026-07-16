مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه اعتیاد یک بیماری مزمن، پیچیده و چندبعدی است، گفت: درمان این بیماری تنها با مصرف دارو محقق نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سلیمان عباسی با اشاره به تغییر رویکرد‌های درمانی در سال‌های اخیر اظهار کرد: در گذشته نگاه غالب این بود که فرد پس از ابتلا به اعتیاد وارد فرآیند درمان شود، اما امروز رویکرد علمی بر این اساس است که پیشگیری و درمان باید از پیش از اعتیاد آغاز شود، یعنی عوامل زمینه‌ساز گرایش افراد به مصرف مواد شناسایی و درمان شوند.

وی افزود: بسیاری از افرادی که به سمت مصرف مواد مخدر سوق پیدا می‌کنند، پیش از آن با مشکلاتی مانند افسردگی، اختلالات رفتاری، مشکلات خانوادگی، اختلالات خواب، اضطراب و سایر آسیب‌های روانی و اجتماعی مواجه هستند. اگر این عوامل به‌موقع شناسایی و مدیریت شوند، می‌توان از ورود بسیاری از افراد به چرخه اعتیاد جلوگیری کرد.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه درمان اعتیاد دارای ابعاد مختلفی است، تصریح کرد: دارو وابستگی جسمی فرد را کنترل می‌کند، اما تغییر نگرش، اصلاح رفتار، افزایش تاب‌آوری، تقویت مهارت‌های زندگی و بازسازی روابط خانوادگی نیازمند بهره‌گیری از خدمات تخصصی روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی است.

عباسی ادامه داد: به همین دلیل در مراکز درمان اعتیاد، علاوه بر درمان دارویی، خدماتی همچون روان‌درمانی، رفتاردرمانی، گفتاردرمانی، هنر درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی و مشاوره‌های فردی و خانوادگی ارائه می‌شود تا ریشه‌های شکل‌گیری اعتیاد نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در جهان اظهارکرد: در سال‌های اخیر، گرایش از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و روانگردان‌های جدید افزایش یافته است و هر روز نیز ترکیبات جدیدی وارد بازار می‌شود. این موضوع ضرورت بازنگری مستمر در شیوه‌های درمان و به‌کارگیری روش‌های نوین درمانی را دوچندان کرده است.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: درمان موفق زمانی محقق می‌شود که علاوه بر رفع وابستگی جسمی، شرایط لازم برای بازگشت فرد به زندگی عادی، خانواده، محیط کار و جامعه نیز فراهم شود، زیرا در غیر این صورت احتمال بازگشت به مصرف مواد افزایش خواهد یافت.

وی در پایان تأکید کرد: نگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه درمان، نگاه جامع و انسان‌محور است و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اجتماعی، فرآیند درمان به گونه‌ای طراحی شود که بهبودیافتگان بتوانند زندگی سالم و پایداری را در جامعه از سر بگیرند.

برچسب ها: ستاد مبارزه با مواد مخدر ، اعتیاد
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۲۷ تير ۱۴۰۵
اعتیاد نتیجه یأس و بی ارادگیه و معتادا باید بشدت از نظر روحی و روانی تقویت بشن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
تنها راه درمان اعتیاد روانکاوی و مصاحبه است
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