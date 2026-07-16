رهبر انصارالله با تاکید بر اینکه عربستان با تجاوز به یمن خود را در وضعیت دشواری گرفتار کرد، هشدار داد تمام تاسیسات آن در بانک اهداف یمن قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله یمن در سخنرانی جدید خود تاکید کرد که دشمن سعودی خود را در تجاوز به یمن گرفتار کرده است و توضیح داد که او خود را با تمام پیامدها و نتایج آن درگیر نموده است. او خاطرنشان کرد که این موضوع آنطور که سعودیها میپندارند یک تفریح و گردش نیست و با موارد پیشین کاملا متفاوت است.
رهبر انصارالله در سخنرانی امروز خود درباره آخرین تحولات تصریح کرد: ما از هیچ تلاشی برای مقابله با آنها با تمام آنچه در اختیار داریم و تمام آنچه در آینده به دست خواهیم آورد، فروگذار نخواهیم کرد؛ در حالی که از خداوند یاری میجوییم و به او توکل میکنیم، که او بهترین یاوران و نیکوترین سرپرست و یاور است.
سید الحوثی تاکید کرد: «تمام تاسیسات نفتی عربستان و تاسیسات حیاتی آن، هدف موشکها و پهپادهای ما هستند. دشمن سعودی به جای اینکه برای خود احترام قائل شود، محاصره ما را متوقف کند و دست از این دخالت پست و وقیحانه در تمام امور ما بردارد، کار را به جایی رسانده که حتی واردات یک دانه گندم یا رسیدن یک بسته دارو به کشور ما، نیاز به مجوز سعودی دارد. حتی خروج یک بیمار برای درمان، پس از چهار یا پنج ماه پیگیری از سفیر سعودی، کمیته ویژه یا یک افسر سعودی در اینجا و آنجا، نیاز به اجازه دارد که آن هم با اجازه آمریکا، انگلیس یا اسرائیل صادر میشود.
وی با بیان اینکه این وضعیت را هرگز نمیتواند بپذیرید، افزود: مردم عزیز ما در روز جمعه، به همه جهان و نه فقط به سعودی، تاکید خواهند کرد که گزینه آنها آزادی، کرامت و عزت ایمانی است و ما هرگز و به هیچ وجه تداوم محاصره و کنترل بر بنادر، فرودگاهها، کالاها و تردد بیماران و مسافرانمان و تمامی امور زندگیمان را نخواهیم پذیرفت؛ چرا که ما مردمی آزاد و به عزت ایمان سرافرازیم و هرگز نمیپذیریم که هیچکس جز خدا ما را به بندگی بکشد.
سید فرمانده عبدالملک بدرالدین الحوثی از خشم عربستان سعودی در پی پاسخ یمن پس از بمباران فرودگاه بینالمللی صنعا توسط آنها ابراز شگفتی کرد.
او توضیح داد که پاسخ یمن متواضعانه بود و در حد آرزوهای این ملت آزاد، عزیز، سربلند و شجاع نبود، اما یادآوری برای دشمن سعودی بود. رهبر انصارالله همچنین تاکید کرد: معادله واقعی، فرودگاه صنعا در برابر فرودگاه ریاض، فرودگاه در برابر فرودگاه، بندر در برابر بندر و محاصره در برابر محاصره سعودی است. ما تداوم محاصره را نمیپذیریم
سید الحوثی پرسید: چرا سعودی اصرار دارد مردم ما را محاصره و گرسنه نگه دارد و آنها را از ثروت نفتی و گازی و درآمدهای مالی آن محروم کند؟ چرا میخواهد مردم ما گرسنه بمانند، هر خانهای طعم فقر و سختی را بچشد و هر خانوادهای رنج بکشد؟ آن هم برای خدمت به صهیونیسم، آمریکا، اسرائیل و انگلیس.
وی ادامه داد: آیا چنین مسائلی در جهان وجود دارد؟ فقط در غزه و فلسطین؟ ما اکنون نمیشنویم که کشوری با کشور دیگر مشکل داشته باشد، چون کالا وارد آن میشود، یا به این دلیل که شهروندانش برای درمان سفر میکنند و در جریان عادی زندگی مردم برای کالا، تجارت، تردد و اهداف مسافرتی رفتوآمد دارند.
سید الحوثی اشاره کرد: ما به عنوان ملت یمن در وضعیتی هستیم که هرگز نمیتوانیم چنین چیزی را بپذیریم. هیچ قومی در یمن و هیچ انسان آزاده و شریفی در یمن نمیتواند بپذیرد که سعودی بر او، کالاهایش، خانهاش، فرودگاهش، سفرش، بندرش و حرکتش در زندگی کنترل داشته باشد و سعودی همه چیز را بر او دیکته کرده و در امور سیاسیاش دخالت کند و هر کس را که بخواهد به عنوان مسئول، رئیس و رهبر بر او تحمیل نماید و هرچه میخواهد را به او زور بگوید.
رهبر انصارالله یمن اشاره کرد: جمهوری اسلامی ایران تلاشهایی را برای کمک به مردم عزیز ما در شکستن محاصره ظالمانه هوایی فرودگاههایمان انجام داد، اما سعودی تکبر ورزید، طغیان کرد و سرکشی نمود؛ به طوری که خروج بیماران، مجروحان و افراد گرفتار به خارج از کشور و خروج یک هیئت یمنی برای تشییع رهبر شهید ایران را جرمی بزرگ دانست که نمیتوان در برابر آن سکوت کرد و مدعی شد که به هیچ وجه نمیتوان لغو محاصره کشور ما را پذیرفت.
او با تقدیر از ایران خاطر نشان کرد: موضع بزرگ و سربلندانه ایران در پشتیبانی از جبهه لبنان شایسته تقدیر فراوان است. تفاهمنامه ایران برای ایستادن در کنار لبنان، همان مسیر درستی است که نتایج امیدبخشی به همراه دارد.
رهبر انصارالله گفت: دولت لبنان به جای بهرهگیری از موضع افتخارآمیز ایران به نفع کشورش، تلاش میکند آن را نادیده بگیرد و این دولت به سمت تسلیم در برابر دشمن اسرائیلی و اجرای دیکتههای آن حرکت میکند که این مسیر انحرافی، خیانت به مردم لبنان و آسیبزننده به منافع ملی آنهاست. این رفتار، دولت لبنان را به سرابی شبیه به تشکیلات خودگردان فلسطین تبدیل میکند که توانایی حمایت از مردم خود را ندارد.
وی افزود: سفیر سعودی در لبنان مبالغ وسوسهکنندهای را میان برخی مقامات و شخصیتهای لبنانی توزیع میکند تا مواضع آنها را بخرد و آنها را به خیانت به ملت خود و دشمنی با حزبالله بکشاند.
سید الحوثی تاکید کرد: نقش عربستان در لبنان خصمانه، منفی و در خدمت صهیونیسم است. طرح صهیونیستی هرگز عربستان را استثنا نخواهد کرد، بلکه این کشور در صدر اهداف آنها قرار دارد. با این حال، رژیم سعودی از روی گمراهی و نابینایی سیاسی، سیاستهای خود را در خدمت به صهیونیسم پیش میبرد و برای خود با تمام طرفها دشمنی ایجاد میکند همانطور که تجاوز به یمن را آغاز کرد و با خنجر زدن از پشت، توطئه علیه نیروهای امت را کلید زد.
رهبر انصارالله خاطر نشان کرد: واشنگتن همچنان به نقض آشکار یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی ایران ادامه میدهد و این کشور نیز دقیقا مانند اسرائیل، عهدشکن است، توافقات را زیر پا میگذارد و از تعهدات واضح و اعلامشده خود رویگردان میشود.