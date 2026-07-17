نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: ایجاد زنجیره تولید تا مصرف راه حلی برای تنظیم بازار گوشت و کنترل فاصله قیمت محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: در حال حاضر عرضه دام مازاد بر تقاضاست و بررسی ها نشان می دهد که متوسط قیمت دام سبک ۶۵۰ هزار تومان و دام سنگین ۵۲۰ تا ۵۵۰ هزار تومان است.

به گفته وی، بارها اعلام کردیم که قیمت گوشت در خرده فروشی ها ارتباطی به دامدار ندارد و با ایجاد زنجیره از تولید تا مصرف بدنبال کاهش قیمت گوشت برای مصرف کننده هستیم.

آزاد ادامه داد: سود کشتارگاه تا مصرف کننده ۳۰ درصد است که با ایجاد زنجیره و افزایش بهره وری بدنبال کاهش قیمت تمام شده گوشت و فاصله قیمت از تولید تا مصرف هستیم تا شرایط بازار گوشت کنترل شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه واردات گوشت قرمز کماکان ادامه دارد، گفت: در شرایط فعلی تولید گوشت مازاد بر تقاضاست، اما مسئولان اذعان می کنند که واردات گوشت به عنوان سوپاپ اطمینان قیمت باید استمرار یابد، درحالیکه اگر یارانه گوشت خارجی به تولید اختصاص یابد، نیازی به واردات نخواهیم داشت چراکه مابه التفاوت دلار ۱۸۰ هزار تومان با ۱۴۰ هزار تومان و احتساب خرید هر کیلو گوشت با نرخ ۷ دلار، ۳۰۰ هزار تومان یارانه داده می شود که اگر به دام داخل دهند، گوشت داخل با کیفیت با قیمت گوشت خارجی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: تولید گوشت قرمز ، بازار گوشت ، واردات گوشت قرمز
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۲۷ تير ۱۴۰۵
گوشت داخلی باید به قیمت گوشت وارداتی خریداری بشه
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