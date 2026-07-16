رویترز مدعی است تشدید تنش میان عربستان و یمن ممکن است پاکستان را بر اساس توافق دفاعی با ریاض، مستقیماً وارد این درگیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شد حملات اخیر جنبش انصارالله یمن به عربستان، سبب نگرانی پاکستان شده و ممکن است اسلام‌آباد را به‌طور مستقیم درگیر این بحران کند.

بر اساس این گزارش، پاکستان که سال گذشته با عربستان توافق دفاعی امضا کرده و هزاران نیروی نظامی و یک اسکادران جنگنده در این کشور مستقر کرده است، حملات انصارالله به عربستان را تهدیدی علیه خود تلقی می‌کند.

یک مقام پاکستانی که نامش فاش نشده، به رویترز گفته است که این کشور صراحتا حمله به عربستان را به عنوان «خط قرمز» خود اعلام کرده است.

در همین حال، دو مقام پاکستانی گفتند که سربازان این کشور در نزدیکی مرز عربستان با یمن مستقر شده‌اند و این امر باعث افزایش قرار گرفتن مستقیم آنها در معرض خطر می‌شود.

به نوشته رویترز، مقام‌های پاکستانی نگران‌اند تشدید درگیری به‌ویژه در صورت گسترش حملات در دریای سرخ، اسلام‌آباد را بر اساس توافق دفاعی با ریاض ناچار به مداخله نظامی کند.

رویترز می‌گوید با وجود افزایش تنش‌ها، پاکستان همچنان به تلاش برای میانجی‌گری میان ایران و آمریکا ادامه می‌دهد، اما در صورت درخواست عربستان، ممکن است از متحد خود حمایت کند.

غلام مصطفی، یک ژنرال بازنشسته پاکستانی در این خصوص گفت که در حال حاضر «رهبران ارشد پاکستان هنوز درگیر جلب رضایت همه ذینفعان هستند» اما «اگر انصارالله شعاع حملات خود را در عربستان گسترش دهد» این وضعیت می‌تواند تغییر کند.

به گفته تحلیلگران، پاکستان در حالی به دنبال ایفای نقش پررنگ‌تر در منطقه است که هم‌زمان با چالش‌های ناشی از این جایگاه نیز روبه‌رو می‌شود.

زمانی که توافق دفاعی پاکستان و عربستان در سال گذشته اعلام شد، بسیاری آن را نشانه‌ای از افزایش تردید کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس نسبت به قابل اتکا بودن آمریکا دانستند؛ این بدان معنا بود که عربستان برای امنیت خود قصد دارد به گزینه‌های دیگری تکیه کند.

در همین حال، پاکستان وابستگی زیادی به کشور‌های آسیای غربی برای تأمین نفت و گاز خود دارد.

به گفته تحلیلگران و مقام‌های پاکستانی، میانجی‌گری میان ایران و آمریکا تنها با هدف افزایش نفوذ دیپلماتیک انجام نمی‌شود، بلکه به همان اندازه با هدف بازگشایی مسیر‌های تأمین انرژی پاکستان نیز دنبال می‌شود.

در انتها، یکی از مقام‌های پاکستانی در اشاره به تلاش‌های میانجی‌گری گفت: «بله، نارضایتی وجود دارد، اما این به معنای کنار گذاشتن این روند نیست. ما سرمایه‌گذاری زیادی روی آن انجام داده‌ایم و علاقه‌مندیم این روند ادامه پیدا کند».

منبع: رویترز

برچسب ها: عربستان و پاکستان ، انصارالله یمن ، پیمان دفاعی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
پاکستان که معلومه طرف کیه
ما باید یه فکری به حال خودمون بکنیم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
پاکستان خیانت را نشون میده
ایران اگه به عربستان حمله کنه پاکستان به ایران حمله میکنه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۲۵ تير ۱۴۰۵
پاکستان غلط کرده
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
پاکستان اگر میانجی باید هیچ دخالتی نکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
پاکستان بخاطرپول هرکاری میکنه
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
همیشه طرف حق باشید. محور مقاومت طرف حق است
۴
۱۰
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