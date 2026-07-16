باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - اکبر بهنامجو، استاندار قم، با حضور در محل طرح شهر فرودگاهی استان، آخرین وضعیت پیشرفت عملیات احداث فرودگاه بین‌المللی قم را مورد بررسی میدانی قرار داد و بر اولویت‌های راهبردی مدیریت استان در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی منطقه تأکید کرد

در این بازدید که با حضور جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران پروژه انجام شد، آخرین وضعیت تأمین مالی، زیرساخت‌های فنی و برنامه زمان‌بندی تکمیل طرح مورد بررسی قرار گرفت.

اکبر بهنامجو در این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه اظهار داشت: تکمیل فرودگاه بین‌المللی قم از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و این طرح می‌تواند جایگاه قم را در شبکه پروازی کشور و منطقه به‌طور چشمگیری ارتقا دهد .

بر اساس این گزارش، مدل تأمین مالی فرودگاه قم بر پایه منابع داخلی، مولدسازی و ظرفیت‌های اقتصادی استان طراحی شده و برنامه مالی آن به‌صورت کامل آماده و در حال اجراست . همچنین باند فرودگاه پس از انجام تست‌های فنی، از نظر شاخص‌های تخصصی از جمله PCN و ایمنی پروازی، در وضعیت مطلوب قرار دارد .

گفتنی است، عملیات عمرانی فرودگاه بین‌المللی قم از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ در ۲۰ کیلومتری شهر قم و در فاصله ۱۲۵ کیلومتری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) کلید خورد، اما به دلایل مختلف حقوقی و کارشناسی سال‌ها با توقف مواجه بود . با این حال، در ماه‌های اخیر و با پیگیری‌های مستمر استانداری و حمایت‌های ملی، روند اجرایی این پروژه شتاب قابل توجهی یافته است.

پیش از این نیز در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳، رئیس‌جمهور شهید در جلسه پیگیری مسائل ویژه استان قم، دستورات لازم برای رفع موانع و شروع اجرای این پروژه را صادر کرده بود .

این طرح در زمینی به وسعت حدود ۲۶۵۰ هکتار و در ۲۴ کیلومتری جنوب‌غربی قم طراحی شد تا پاسخگوی نیازهای حمل‌ونقل هوایی و گردشگری مذهبی شهر باشد. در سال‌های نخست، مذاکراتی با سرمایه‌گذاران خارجی از جمله شرکت‌های چینی برای تأمین اعتبار انجام شد، اما به نتیجه نرسید. پس از سال‌ها توقف، در اردیبهشت ۱۴۰۴ عملیات اجرایی دوباره آغاز شد و اکنون با آماده‌سازی نسخه جدید طرح جامع، مسئولان امیدوارند در صورت تأمین اعتبارات لازم، فاز نخست فرودگاه تا پیش از سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری برسد.