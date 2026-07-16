وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد، هیات حاکمه عهدشکن و جنگ‌طلب آمریکا یک بار دیگر مرتکب تکرار خیانت به دیپلماسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طی چند روز گذشته، رژیم جنایت‌پیشه آمریکا همزمان با اعلام محاصره دریایی علیه ملت ایران - که اعتراف صریح به نقض بخش دیگری از تعهد آمریکا طبق تفاهم اسلام‌آباد است، حملات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران را تشدید کرده و مرتکب جنایات جنگی متعدد، به‌ویژه با هدف قراردادن تاسیسات و امکانات غیرنظامی، شده است.

وزارت امور خارجه کشورمان امروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به این تجاوزات پاسخ داده و اعلام کرد، حمله به آسایشگاه تیپ ۳۸۸ ارتش در بمپور ایرانشهر در بامداد چهارشنبه ۲۴ تیرماه که منجر به شهادت ۷ مدافع غیور وطن و مجروح شدن چندین نفر شد؛ حمله به سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه، حمله به کارخانه تولید آب معدنی در بخش موسیان شهرستان دهلران، حمله به برج مراقبت دریایی چابهار با هدف مختل‌کردن امدادرسانی به صیادان و تضعیف امنیت تجارت دریایی، و بسیاری حملات مشابه دیگر، از جمله جنایات جنگی است که تنها طی یک هفته اخیر توسط متجاوزان آمریکایی ارتکاب یافته است.

این حملات غیرقانونی بدون تردید نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل است. وزارت امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن شدید این حملات و جنایات ارتکابی، به خانواده‌های مقاوم و شریف شهدا که جان خود را در راه حفظ تمامیت سرزمینی، استقلال و عزت ایران فدا کردند تبریک و تسلیت می‌گوید و از خداوند بزرگ برای جانبازان عزیزمان سلامتی مسئلت می‌کند.

حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران که با لفاظی‌های سخیف و تهدید‌های شیطانی مقام‌های آمریکایی علیه ایران همراه بوده است، هدفی جز دشمنی با ایرانیان به خاطر پافشاری بر استقلال، حقوق حقه و کرامت انسانی خود ندارد. تکرار تهدید به حمله به پل‌ها و نیروگاه‌ها همزمان با حمله به برخی زیرساخت‌های حیاتی، گواه روشن نیت مجرمانه هیات حاکمه آمریکا برای ارتکاب جنایات شنیعی است که وفق اصول و قواعد بنیادین حقوق کیفری بین‌المللی از جمله طبق معاهدات چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ به‌عنوان جنایات شدید بین‌المللی محسوب می‌شوند و همه دولت‌ها مکلف به مواخذه و مجازات آمران و عاملان ارتکاب چنین جنایاتی شده‌اند. مباشران و مجریان این جنایات نیز باید بدانند که با استناد به اجرای اوامر فرماندهان مافوق نمی‌توانند خود را از مسئولیت قانونی و نیز بار اخلاقی و وجدانی ارتکاب جنایات جنگی برهانند.

جمهوری اسلامی ایران با الهام از اصول و ارزش‌های اصیل ملی، اخلاقی و دینی ایرانیان و با استناد به اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل به‌ویژه ماده ۵۱ منشور، از همه ظرفیت‌های خود برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران در برابر هجوم نظامی و جنگ ترکیبی دشمن آمریکایی-صهیونیستی استفاده می‌کند و در این مسیر هیچ گونه مماشاتی نخواهد کرد. بدیهی است که مقاومت و پایمردی ایرانیان در برابر شبیخون بی‌رحمانه اهریمنان آمریکایی به هیچ عنوان رافع مسئولیت قانونی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی برای عمل به وظایف خود و پاسخگوکردن متجاوزان به حریم صلح و امنیت بین‌المللی نیست. بی‌تفاوتی در قبال قلدری و یاغی‌گری آمریکایی-صهیونیستی، و بی‌عملی در برابر نقض‌های فاحش هنجار‌ها و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه، پیامد‌هایی دیرپا و خطرناک برای همه کشور‌ها و کل جامعه جهانی خواهد داشت.

مردم ایران و افکار عمومی منطقه و جهان به روشنی می‌بینند که هیات حاکمه آمریکا برای سومین بار در طی یک‌سال همزمان با فرآیند مذاکره، آشکارا به دیپلماسی خیانت کرد و این بار حتی حرمت امضای خود بر یک تفاهم‌نامه ۱۴ بندی که با حسن نیت ایران و اهتمام میانجی‌گران حاصل شده بود را هم نگاه نداشت و تنها ۲۰ روز پس از امضای آن، به بهانه‌ای واهی مفاد مختلف آن را نقض و آتش جنگ و کینه خود علیه ملت بزرگ ایران را مجددا شعله‌ور کرد.

بدین ترتیب، هیات حاکمه عهدشکن و جنگ‌طلب آمریکا یک بار دیگر مرتکب تکرار خیانت به دیپلماسی شد و با بی‌حرمتی مجدد به نهاد میانجی‌گری و تعرض چندین‌باره به آیین گفت‌و‌گو و مفاهمه، همه اجزای تشکیل‌دهنده تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد را نقض و بی‌اثر کرد. مسئولیت کامل تبعات و پیامد‌های این پیمان‌شکنی بر عهده رژیم مستکبر آمریکا است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم‌کردن سیاست استعماری و استکباری آمریکا در هتک حرمت حاکمیت کشور‌ها از طریق استقرار پایگاه‌ها و نیرو‌های نظامی خود در آنها، موکدا مسئولیت همه کشور‌ها به‌ویژه همسایگان جنوبی خلیج فارس، را برای جلوگیری از استفاده آمریکا از قلمرو و امکانات آنها جهت تدارک و اجرای حملات تجاوزکارانه علیه ایران گوشزد می‌کند و تاکید می‌نماید که ضربات دفاعی ایران علیه پایگاه‌های نظامی و امکانات و دارائی‌های مورد استفاده برای تجاوز به ایران، منطبق با حق قانونی و ذاتی ایران برای دفاع از خود وفق حقوق بین‌الملل و ماده ۵۱ منشور سازمان ملل می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران موکدا از کشور‌های همسایه جنوب خلیج فارس می‌خواهد با ممانعت فوری از استفاده متجاوزان از امکانات و قلمروی خاکی، آبی و هوایی خود برای تجاوز علیه ایران، از تداوم و گسترش آتش جنگ در منطقه جلوگیری کنند و اجازه ندهند توطئه شوم آمریکایی-صهیونیستی برای ایجاد دشمنی و بدگمانی بین کشور‌های منطقه محقق گردد. جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که هیچ خصومت و دشمنی با هیچ‌یک از همسایگان و کشور‌های منطقه ندارد و اعتقاد راسخ دارد که تنها راه ایحاد امنیت پایدار در منطقه، تفاهم و همکاری میان کشور‌های منطقه به دور از حضور نظامی و مداخلات مخرب و خباثت‌آمیز آمریکا می‌باشد.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، حملات آمریکا
خبرهای مرتبط
پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز
بقائی: مخالفان مقابله با تروریسم، قاچاق انسان و جنایات بین‌المللی چه کسانی هستند؟
بقائی: حمله به بیمارستان کودکان مصداق جنایت جنگی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
به قول رهبر شهید شما روزنامه نیستید. همه میدونن و دارن میبینن چه اتفاقاتی داره میفته. یک کاری بکنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۹ ۲۵ تير ۱۴۰۵
مشکل اصلی ما در منطقه با اسرائیل نیست و ۱۰۰ درصد فقط با نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار بوده است. و باید همه پایگاه های آمریکا جنایتکار در منطقه نابود شود..
حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال ۲۰۰۱ تاکنون در کشورهای عربی ۱۰۰ درصد فقط تهدیدی علیه مردم ایران بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۲ ۲۵ تير ۱۴۰۵
وقتی بعد از 40 روز آتش بس می کنیم به جای اینکه بگوییم آتش می زنیم دشمن را، نتیجه می شود قدرت دشمن و حمله مجدد. چرا بیاینه می دهید؟! به جای بیانیه لطفاً دشمن را نابود کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
امیدواریم پس از این همه خسارت و نقص عهد دوباره در زمان فشار آمدن به اقتصاد و زندگی پر کشورهای غربی، به یکباره صدای تفاهم و مذاکره و موافقت و آتش بس بلند نشود. مرگ یکبار شیون یکبار
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
این همه نوشتید ولی تکلیف تفاهم نامه یا بهتر بگویم تفهیم نامه پاکستان را مشخص نکردید! تفاهم دوطرفه است
۰
۰
پاسخ دادن
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
تفاهم‌نامه بی‌اعتبار/ کدام‌ مواد از یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا نقض شده است؟
انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی سپاه
پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد
سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
رادار کنترل دریایی و رادار کنترل هوایی ارتش تروریست آمریکا در عمان منهدم شد
حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت
عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد
سردار موسوی: شلیک‌های موثر و هدفمند بر سر دشمن تا بازگشت آرامش به جنوب ادامه خواهد داشت
آخرین اخبار
سردار موسوی: شلیک‌های موثر و هدفمند بر سر دشمن تا بازگشت آرامش به جنوب ادامه خواهد داشت
پیام تبریک پزشکیان در پی قهرمانی تیم ملی تکواندوی میکس ایران
بیانیه شورای نگهبان به‌مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس این نهاد
عارف: حمایت همه جانبه از تیم والیبال نشسته، تکلیفی راهبردی است
پیام تبریک پزشکیان در پی کسب عنوان قهرمانی جهان و سهمیه المپیک توسط تیم ملی والیبال نشسته
سپاه: حمله به مردم و زیرساخت‌های غیرنظامی تاوان بسیار سخت و بیچاره کننده‌ای خواهد داشت
عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد
پیام قالیباف در پی قهرمانی تیم والیبال نشسته
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی سپاه
رادار کنترل دریایی و رادار کنترل هوایی ارتش تروریست آمریکا در عمان منهدم شد
پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد
حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
تفاهم‌نامه بی‌اعتبار/ کدام‌ مواد از یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا نقض شده است؟
مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین آماج حملات پهپادی ارتش
سردار شکارچی: مدیریت تنگه هرمز به قبل از ۹ اسفند بازنخواهد گشت
برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حسینیه شماره ۲ جماران
مراسم بزرگداشت شهادت رهبر انقلاب اسلامی در امامزاده علی‌اکبر (ع) چیذر تهران برگزار شد
حاجی میرزایی: دولت از تمام توان برای حمایت از نیرو‌های مسلح استفاده می‌کند
بیانیه وزارت خارجه درباره حملات وحشیانه آمریکا علیه ایران و جنایات جنگی ارتکابی
بقائی: مخالفان مقابله با تروریسم، قاچاق انسان و جنایات بین‌المللی چه کسانی هستند؟
رئیس مجلس خبرگان: بر عهد خود ایستاده‌ایم
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به حمله دشمن آمریکایی به اطراف بیمارستان بقایی اهواز
بقائی: حمله به بیمارستان کودکان مصداق جنایت جنگی است