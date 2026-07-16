پورجمشیدیان تاکید کرد که امنیت کامل در همه مرزهای اربعینی برای تردد زائران عتبات عالیات عراق حاکم است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی‌اکبر پورجمشیدیان روز پنجشنبه در نشست ستاد اربعین شهرستان دهلران اظهار کرد: راهپیمایی اربعین از بی‌نظیرترین اجتماعات تاریخ بشریت است و این شکوه انسانی را همه ساله از نزدیک شاهد هستیم.

وی بیان کرد: اتحاد و انسجام دو ملت ایران و عراق از برکت اربعین است و اربعین از علائم ظهور امام زمان (عج) و شهادت امام حسین (ع) نیز واقعه‌ای ماندگار در تاریخ بشریت است.

پورجمشیدیان ادامه داد: ایلام اربعینی‌ترین استان کشور و انتخاب نخست برای تردد زائران است و بیشتر زائران ایلام را برای سفر انتخاب می‌کنند و این موضوع افتخار بزرگی برای مسئولان و مردم این دیار است.

معاون وزیر کشور یادآور شد: سیاست دولت چهاردهم توسعه تعاملات مرزی با کشورهای همسایه است و مرزهای کشور عراق از مهم‌ترین مرزهای ما با دیگر کشورها هستند و دولت پیگیر توسعه همکاری‌های مرزی با همسایگان از جمله عراق است.

وی بیان کرد که وزارت کشور پیگیر جدی تعاملات مرزی با همسایگان است و ایجاد مرزهای جدید برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و زیارتی ایران و عراق اهمیت ویژه‌ای دارد.

پورجمشیدیان اظهار کرد: مرز چیلات شهرستان دهلران شرایط ویژه‌ای برای فعالیت به عنوان مرز چندمنظوره دارد و هدف ما پیگیری برای تردد زمینی، ترانزیت کالا و سفرهای زیارتی از این گذرگاه است.

وی اضافه کرد: بازگشایی این مرز با توجه به علاقه زائران مزایای بسیاری برای استان ایلام دارد و امسال زمینه تردد محدود از این مرز رسمی تازه مصوب شده را فراهم می‌کنیم.

معاون وزیر کشور از دولت عراق خواست برای شتاب در روند کارها کوشش کنند و مردم دو استان ایلام و میسان باید از مزایای راه‌اندازی مرز چیلات برخوردار شوند.

پورجمشیدیان از دولت و ملت عراق به دلیل مشارکت در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان قدردانی کرد.

نشست ستاد مرکزی اربعین با حضور علی‌اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، استاندار ایلام و معاونان وی، نماینده حوزه جنوب در مجلس شورای اسلامی، فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان، سید محسن البخاتی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری استاندار میسان در دهلران برگزار شد.

برچسب ها: مرزها ، اربعین
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