پورجمشیدیان تاکید کرد که امنیت کامل در همه مرزهای اربعینی برای تردد زائران عتبات عالیات عراق حاکم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیاکبر پورجمشیدیان روز پنجشنبه در نشست ستاد اربعین شهرستان دهلران اظهار کرد: راهپیمایی اربعین از بینظیرترین اجتماعات تاریخ بشریت است و این شکوه انسانی را همه ساله از نزدیک شاهد هستیم.
وی بیان کرد: اتحاد و انسجام دو ملت ایران و عراق از برکت اربعین است و اربعین از علائم ظهور امام زمان (عج) و شهادت امام حسین (ع) نیز واقعهای ماندگار در تاریخ بشریت است.
پورجمشیدیان ادامه داد: ایلام اربعینیترین استان کشور و انتخاب نخست برای تردد زائران است و بیشتر زائران ایلام را برای سفر انتخاب میکنند و این موضوع افتخار بزرگی برای مسئولان و مردم این دیار است.
معاون وزیر کشور یادآور شد: سیاست دولت چهاردهم توسعه تعاملات مرزی با کشورهای همسایه است و مرزهای کشور عراق از مهمترین مرزهای ما با دیگر کشورها هستند و دولت پیگیر توسعه همکاریهای مرزی با همسایگان از جمله عراق است.
وی بیان کرد که وزارت کشور پیگیر جدی تعاملات مرزی با همسایگان است و ایجاد مرزهای جدید برای توسعه همکاریهای اقتصادی و زیارتی ایران و عراق اهمیت ویژهای دارد.
پورجمشیدیان اظهار کرد: مرز چیلات شهرستان دهلران شرایط ویژهای برای فعالیت به عنوان مرز چندمنظوره دارد و هدف ما پیگیری برای تردد زمینی، ترانزیت کالا و سفرهای زیارتی از این گذرگاه است.
وی اضافه کرد: بازگشایی این مرز با توجه به علاقه زائران مزایای بسیاری برای استان ایلام دارد و امسال زمینه تردد محدود از این مرز رسمی تازه مصوب شده را فراهم میکنیم.
معاون وزیر کشور از دولت عراق خواست برای شتاب در روند کارها کوشش کنند و مردم دو استان ایلام و میسان باید از مزایای راهاندازی مرز چیلات برخوردار شوند.
پورجمشیدیان از دولت و ملت عراق به دلیل مشارکت در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان قدردانی کرد.
نشست ستاد مرکزی اربعین با حضور علیاکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، استاندار ایلام و معاونان وی، نماینده حوزه جنوب در مجلس شورای اسلامی، فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان، سید محسن البخاتی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری استاندار میسان در دهلران برگزار شد.