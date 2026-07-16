روابط عمومی شرکت ملی گاز منطقه ۱۹ کشور مستقر در مازندران اعلام کرد که صدای مهیب احتمالی امشب در نوشهر، مربوط به تست و هواگیری گاز خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - روابط عمومی شرکت گاز مازندران روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه ای اظهار داشت: طبق برنامه از پیش تعیین شده، مقرر است تیم فنی و تخصصی شرکت گاز حدود ساعت ۱۱ امشب نسبت به هواگیری ایستگاه فشار گاز واقع در خیابان ماه جنگل " کیسی" نوشهر اقدام کند.

در این اطلاعیه آمده است که این عملیات فنی همراه با صدای مهیب ناشی از هواگیری همراه خواهد بود و جای هیچگونه نگرانی نیست.

روابط عمومی شرکت ملی گاز منطقه ۱۹ کشور مستقر در مازندران در ادامه این اطلاعیه با قدردانی از صبر و حوصله مردم، از اهالی منطقه و همچنین اقشار مختلف مردم خواست نسبت به اطلاع رسانی سریع و شفاف در این زمینه به سایرین اقدام کنند.

درحال حاضر ۵۹ شهر و بیشتر از ۲ هزار و ۶۰۰ روستا در استان مازندران از نعمت گاز بهره‌مند هستند و برنامه شرکت گاز استان برای برخورداری تمامی خانوارهای روستایی از این نعمت است.

شرکت گاز مازندران در مجموع حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک را زیر پوشش دارد که بخش زیادی از آنان را مشترکان خانگی تشکیل می دهند.

از مجموع مشترکان زیرپوشش گاز مازندران، یک میلیون و ۱۶ هزار و ۲۳۹ مشترک متعلق به مناطق شهری و بقیه نیز مربوط به مناطق روستایی است.

برچسب ها: انفجار ، شرکت گاز
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
یعنی تست گاز صدای انفجار میده؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۳ ۲۵ تير ۱۴۰۵
بله در کشور ما تست گاز صدای انفجار میدهد
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صدای مهیب احتمالی امشب در نوشهر مربوط به تست شبکه گاز خواهد بود