سهم قابل توجه موتورسیکلت و ناوگان لجستیک شهری در مصرف سوخت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست مشترک همکاری دولت و دانشگاه برای مدیریت آلودگی هوا با حضور محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، یوسف حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و اعضای کارگروه همکاری دولت و دانشگاه روز چهارشنبه، ۲۴ تیرماه در شرکت ملی پالایش و‌پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور بررسی راهکارهای مدیریت مصرف سوخت، کاهش ناترازی بنزین و یافته‌های جدید درباره منشأ آلودگی هوای کلان‌شهرها برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، عظیمی‌فر در این نشست درباره عوامل مؤثر بر رشد مصرف سوخت گفت: فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، پایین بودن بهره‌وری خودروها، کاهش سهم حمل‌ونقل عمومی، افت مصرف CNG در سبد سوخت کشور، عدم توسعه متوازن زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سیاست تثبیت قیمت از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری ناترازی بنزین به شمار می‌روند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مهار ناترازی بنزین، از توسعه زیرساخت‌های CNG، حمایت از برقی‌سازی ناوگان شهری، افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و اجرای دیگر طرح‌های مدیریت مصرف به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات دولت در این حوزه نام برد.

معاون وزیر نفت با تأکید بر لزوم توجه به وسایل نقلیه پرتردد شهری بیان کرد: موتورسیکلت‌ها، تاکسی‌ها و ناوگان لجستیک شهری به دلیل پیمایش بالا، سهم قابل توجهی در مصرف سوخت دارند و اجرای طرح‌های نوسازی و برقی‌سازی در این بخش می‌تواند به‌طور همزمان به کاهش مصرف بنزین و کاهش آلایندگی کمک کند.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس نیز در این نشست، نتایج مطالعه «داده‌کاوی آلودگی هوای تهران» را ارائه و با اشاره به اینکه ذرات معلق ریز (PM2.5) مهم‌ترین آلاینده هوای پایتخت محسوب می‌شوند، بر ضرورت بازنگری در برخی رویکردهای رایج مدیریت آلودگی هوا تأکید کرد.

حجت با بیان اینکه بخش مهمی از آلودگی ناشی از تردد خودروها لزوماً به آلایندگی خروجی اگزوز محدود نمی‌شود، توضیح داد: ذرات حاصل از سایش لاستیک، لنت ترمز، سطح آسفالت و همچنین بازپخش ذرات معلق توسط تردد وسایل نقلیه، سهم قابل توجهی در آلودگی هوا دارند و در بسیاری از موارد میزان انتشار این ذرات از آلایندگی مستقیم اگزوز نیز بیشتر است.

وی افزود: یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد در موضوع ذرات معلق، صرف ارتقای استاندارد خودرو، بهبود کیفیت سوخت یا حتی برقی‌سازی خودروهای سواری به تنهایی نمی‌تواند مسئله آلودگی هوا را حل کند و کاهش تردد، توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت تقاضای سفر همچنان از مهم‌ترین راهکارهای کاهش آلودگی هوا به شمار می‌روند.

در پایان این نشست، حاضران بر توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی میان دولت و دانشگاه برای تدوین سیاست‌های مبتنی بر داده در حوزه انرژی، حمل‌ونقل و محیط زیست و نیز طراحی راهکارهای عملیاتی برای مدیریت مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا تأکید کردند.