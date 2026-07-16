استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در منزل خانواده معظم شهید والامقام «نوروزی» در تکاب، خانواده‌های شهدا را سرمایه‌های معنوی و پشتوانه‌های استوار انقلاب اسلامی خواند و تکریم آنان را یک وظیفه ملی و انقلابی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، در جریان سفر به شهرستان تکاب و با همراهی جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، با حضور در منزل خانواده معظم شهید والامقام نوروزی از شهدای گرانقدر جنگ رمضان، با آنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار معنوی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای سرافراز خطه آذربایجان‌غربی، اظهار داشت: خانواده‌های معظم شهدا، سرمایه‌های بی‌بدیل معنوی و پشتوانه‌های مستحکم و استوار نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند که با صبر، استقامت و فداکاری خود، درس ایثار را به جامعه آموختند.

رحمانی با تأکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد شهدا در جامعه، تصریح کرد: امنیت، اقتدار، ثبات و سربلندی امروز میهن اسلامی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، بدون شک مرهون خون‌های پاک جانفشانان، شهدا و ایثارگران است.

وی در پایان این دیدار، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت آرمان‌های والای شهیدان را وظیفه‌ای همگانی برشمرد و افزود: تکریم و سرکشی مستمر از خانواده‌های معظم شهدا نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه یک وظیفه ملی، انقلابی و تکلیفی بر دوش تمامی مسئولان است تا همواره مسیر خدمت‌رسانی را با تاسی از راه شهدا ادامه دهند.

در پایان این دیدار، استاندار آذربایجان‌غربی با اهدای لوح سپاس، از صبر، ایستادگی و مجاهدت‌های خانواده معظم شهید نوروزی تجلیل و قدردانی کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهداست / تکریم خانواده شهید «نوروزی» از شهدای جنگ رمضان + تصویر

استاندار آذربایجان‌غربی: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهداست / تکریم خانواده شهید «نوروزی» از شهدای جنگ رمضان + تصویر

استاندار آذربایجان‌غربی: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهداست / تکریم خانواده شهید «نوروزی» از شهدای جنگ رمضان + تصویر

استاندار آذربایجان‌غربی: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهداست / تکریم خانواده شهید «نوروزی» از شهدای جنگ رمضان + تصویر

استاندار آذربایجان‌غربی: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهداست / تکریم خانواده شهید «نوروزی» از شهدای جنگ رمضان + تصویر

استاندار آذربایجان‌غربی: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهداست / تکریم خانواده شهید «نوروزی» از شهدای جنگ رمضان + تصویر

برچسب ها: دیدار با خانواده شهدا ، استانداری
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